Album trailer 'HVL': Khi âm nhạc phá vỡ giới hạn bằng công nghệ 360°

Sản phẩm Album trailer “HVL” nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi nhờ cách tiếp cận mới mẻ trong kể chuyện âm nhạc, đồng thời cho thấy xu hướng kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa công nghệ và nghệ thuật.

Định dạng 360 độ mở rộng cách tiếp cận nội dung âm nhạc

Album trailer “HVL” được công bố vào 23h23 ngày 3/4 trên kênh YouTube của MCK, đồng thời video hậu trường cũng xuất hiện trên nền tảng của Apple Việt Nam. Thay vì xây dựng theo cấu trúc video quảng bá truyền thống, dự án được thiết kế như một không gian mở, nơi người xem có thể chủ động lựa chọn góc nhìn và cách tiếp cận nội dung.

Video được chia thành ba chương gồm Pain (Tổn thương), Chaos (Hỗn loạn) và Freedom (Tự do), phản ánh hành trình cảm xúc và định hình phong cách nghệ thuật của MCK. Mỗi chương không chỉ là một phần nội dung độc lập mà còn liên kết chặt chẽ, tạo nên dòng chảy xuyên suốt về mặt ý tưởng.

Album trailer “HVL”. Ảnh: Youtube MCK// Nger

Với định dạng 360 độ, người xem không còn bị giới hạn trong một khung hình cố định mà có thể tương tác trực tiếp với không gian thị giác, từ đó khám phá các lớp nội dung được cài cắm.

Cách triển khai này cho phép video vượt khỏi vai trò quảng bá đơn thuần, trở thành một trải nghiệm đa chiều. Người xem có thể quay lại nhiều lần để phát hiện các chi tiết ẩn, từ đó gia tăng mức độ tương tác và kéo dài vòng đời nội dung trên nền tảng số.

Ứng dụng công nghệ quay phim tiên tiến trên thiết bị di động

Để hiện thực hóa định dạng 360 độ, ekip sản xuất sử dụng tám chiếc iPhone 17 Pro gắn trên một hệ thống rig thiết kế riêng. Các thiết bị được đồng bộ thông qua công nghệ genlock, giúp đảm bảo từng khung hình từ các camera khớp hoàn toàn với nhau. Đây là yếu tố quan trọng để tạo ra trải nghiệm hình ảnh liền mạch trong không gian đa chiều.

Toàn bộ video được ghi hình bằng định dạng ProRes RAW kết hợp Apple Log 2. Đây là những chuẩn ghi hình thường xuất hiện trong các thiết bị quay chuyên nghiệp, cho phép kiểm soát tốt dải tương phản, màu sắc và độ chi tiết. Việc áp dụng các công nghệ này trên smartphone ở quy mô sản xuất lớn cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận công cụ làm phim.

Album trailer “HVL” sử dụng tám chiếc iPhone 17 Pro gắn trên một hệ thống rig được thiết kế riêng. Ảnh: Youtube Apple Việt Nam

Kết quả là một sản phẩm có chất lượng hình ảnh tiệm cận tiêu chuẩn điện ảnh, đồng thời vẫn giữ được tính linh hoạt của thiết bị di động. Ekip có thể triển khai các góc quay phức tạp trong không gian hẹp, giảm thiểu chi phí và tối ưu thời gian sản xuất so với các hệ thống camera truyền thống.

Để tận dụng tối đa định dạng 360 độ, Apple khuyến nghị người dùng xem video trên ứng dụng YouTube bằng iPhone, iPad hoặc Mac, kết hợp với tai nghe hỗ trợ âm thanh không gian. Đây là yếu tố quan trọng giúp tái hiện đầy đủ trải nghiệm đa chiều mà ekip hướng tới.

Việc đưa ra khuyến nghị cụ thể cũng cho thấy sự thay đổi trong cách tiêu thụ nội dung. Người xem không chỉ cần một màn hình hiển thị mà còn phải sử dụng hệ sinh thái thiết bị phù hợp để cảm nhận trọn vẹn sản phẩm.

Vai trò của đạo diễn và định hướng phá vỡ khuôn mẫu trong âm nhạc

Dự án do đạo diễn Phương Vũ thực hiện, người được biết đến với phong cách kết hợp giữa yếu tố điện ảnh và văn hóa đường phố. Với kinh nghiệm làm việc trong các sản phẩm mang tính thể nghiệm, đạo diễn đã xây dựng một không gian hình ảnh đa tầng, nơi ba “thực tại” được ghi lại đồng thời trong cùng một khung hình.

Album trailer “HVL” truyền tải nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Ảnh: Youtube Apple Việt Nam

Cách dàn dựng này giúp tăng độ phức tạp của nội dung, đồng thời tạo điều kiện để người xem khám phá nhiều lớp ý nghĩa khác nhau. Thay vì truyền tải thông điệp theo một hướng tuyến tính, video mở ra nhiều khả năng diễn giải, phù hợp với xu hướng tiêu thụ nội dung cá nhân hóa.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh tính linh hoạt của thiết bị quay trong quá trình sáng tạo. Việc sử dụng iPhone 17 Pro không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn giúp ekip dễ dàng thử nghiệm các ý tưởng mới mà không bị ràng buộc bởi hệ thống thiết bị cồng kềnh.

Về phía MCK, dự án lần này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong tư duy nghệ thuật. Nam rapper không chỉ quay trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mà còn chủ động tìm kiếm những phương thức thể hiện khác biệt. Việc hợp tác với một thương hiệu công nghệ lớn cho thấy sự mở rộng trong cách tiếp cận sản xuất và phân phối nội dung.

Album trailer “HVL”là bước tiến khẳng định sự đa dạng trong phong cách của MCK. Ảnh: Youtube Apple Việt Nam

MCK khẳng định nghệ thuật không nên bị giới hạn trong một khuôn khổ cố định. Thay vì áp đặt góc nhìn, anh lựa chọn trao quyền cho khán giả tự do trải nghiệm và cảm nhận. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi tính tương tác cao và cá nhân hóa trong nội dung số.

Trước đó, MCK đã tạo dấu ấn với nhiều sản phẩm đạt lượng nghe lớn trên các nền tảng trực tuyến. Việc tiếp tục thử nghiệm với định dạng mới cho thấy nghệ sĩ đang hướng đến việc duy trì sức hút bằng sự đổi mới, thay vì lặp lại công thức thành công cũ.

Sự tham gia của hệ sinh thái sản xuất và những tác động đến xu hướng sản xuất nội dung số

Dự án là kết quả hợp tác giữa Apple, ekip Antiantiart và agency TBWAMedia Arts Lab tại Việt Nam. Khâu hậu kỳ do AAA Post Production và Heckler đảm nhiệm. Sự tham gia của nhiều đơn vị trong chuỗi sản xuất cho thấy quy mô và mức độ đầu tư của dự án.

Mô hình hợp tác này phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp sáng tạo, khi các thương hiệu công nghệ, agency quảng cáo và nghệ sĩ cùng tham gia phát triển nội dung. Thay vì tách biệt giữa quảng cáo và nghệ thuật, các bên hướng đến việc tạo ra sản phẩm có giá trị trải nghiệm cao, đồng thời phục vụ mục tiêu truyền thông.

Album trailer “HVL” là sự kết hợp giữa Apple, ekip Antiantiart và agency TBWAMedia Arts Lab. Ảnh: Youtube Apple Việt Nam

Album trailer “HVL” không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ mà còn gợi mở hướng đi mới cho ngành sản xuất nội dung tại Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ 360 độ kết hợp thiết bị di động cho thấy khả năng phổ cập hóa công cụ sáng tạo, khi ranh giới giữa thiết bị chuyên nghiệp và thiết bị cá nhân ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh nền tảng video trực tuyến cạnh tranh mạnh mẽ, các nhà sản xuất buộc phải tìm kiếm hình thức thể hiện mới để thu hút người xem. Định dạng 360 độ, cùng với các yếu tố tương tác, có thể trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, dự án cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của công nghệ trong việc định hình cách kể chuyện. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, công nghệ còn ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc nội dung và trải nghiệm người dùng.

Album trailer “HVL” gợi ý hướng đi mới của xu hướng sản xuất nội dung số tại Việt Nam. Ảnh: Youtube Apple Việt Nam

Sự kết hợp giữa MCK và Apple trong dự án album trailer “HVL” đánh dấu một bước tiến đáng chú ý trong cách sản xuất và quảng cáo nội dung âm nhạc tại Việt Nam. Bằng việc tận dụng công nghệ quay phim tiên tiến trên thiết bị di động và định dạng 360 độ, dự án đã mở ra hướng tiếp cận mới cho cả nghệ sĩ lẫn ngành công nghiệp sáng tạo.

Không dừng lại ở yếu tố kỹ thuật, sản phẩm còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy làm nghệ thuật, khi tính tương tác và trải nghiệm cá nhân hóa được đặt lên hàng đầu. Trong bối cảnh nội dung số tiếp tục phát triển, những thử nghiệm như “HVL” có thể trở thành tiền đề cho các xu hướng mới, nơi ranh giới giữa công nghệ và nghệ thuật ngày càng được xóa nhòa.