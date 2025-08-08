Amazfit Balance 2 cho người dùng chuyên nghiệp

Amazfit Balance 2 chính thức ra mắt tại Việt Nam với nhiều tính năng hỗ trợ luyện tập và tiện ích thông minh

Theo Amazfit, Amazfit Balance 2 là dòng đồng hồ đa năng thông minh thế hệ mới, là lựa chọn lý tưởng cho những người đam mê thể thao nghiêm túc, đồng thời tìm kiếm một thiết bị đeo thông minh phục vụ tiện ích cuộc sống hằng ngày.

Cụ thể, Amazfit Balance 2 sở hữu màn hình AMOLED 1.5 inch phủ kính Sapphire chống trầy xước, cùng độ sáng tối đa lên tới 2000 nits, mang lại khả năng hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

Nhà sản xuất cũng trang bị khả năng chống nước 10 ATM giúp đồng hồ hỗ trợ tốt các môn thể thao dưới nước cũng như đáp ứng mọi tình huống thường ngày. Đáng chú ý Amazfit Balance 2 còn hỗ trợ cả chương trình lặn tự do và lặn có bình khí ở độ sâu lên đến 45 mét, cho phép theo dõi chính xác và tăng cường độ an toàn khi hoạt động dưới nước.

Khả năng chống nước 10 ATM cho phép theo dõi chính xác cả khi lặn tự do và lặn có bình khí tới 45 mét

Viên pin dung lượng 658mAh giúp đồng hồ có thể hoạt động liên tục đến 10 ngày chỉ với một lần sạc, đảm bảo quá trình tập luyện không bị gián đoạn.

Vì là sản phẩm dành cho người dùng theo đuổi hiệu suất tập luyện đỉnh cao nên Amazfit Balance 2 được thiết kế hơn 170 chế độ thể thao, từ chạy bộ, bơi lội, tập tạ, HIIT, đến pickleball và nhiều môn khác. Bên cạnh đó, người dùng có thể tải bản đồ miễn phí để sử dụng khi chạy bộ mà không cần kết nối internet. Do đó, Amazfit Balance 2 được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho cả các vận động viên đa môn lẫn người dùng yêu thích đa dạng bộ môn thể thao.

Là thương hiệu đầu tiên và duy nhất hiện đã tích hợp ba chế độ HYROX chuyên biệt nên Amazfit Balance 2 cho phép người dùng lên kế hoạch các khoảng thời gian tập luyện, vùng nhịp tim, giai đoạn chuyển tiếp và phục hồi theo đúng cấu trúc các bài tập HYROX. Toàn bộ dữ liệu sau đó được đồng bộ và phân tích trong ứng dụng Zepp để tối ưu hiệu suất và rút ngắn thời gian hồi phục.

Amazfit Balance 2 hỗ trợ luyện tập hàng ngày với hơn 170 môn thể thao chuyên sâu

Amazfit Balance 2 còn cung cấp khả năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu nhờ cảm biến cải tiến, cho phép đo nhịp tim, HRV, nồng độ oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác với độ chính xác cao.

Nhà sản xuất cũng cho biết, Amazfit Balance 2 sẽ được cập nhật chỉ số BioCharge™ hoàn toàn mới – một tính năng quản lý năng lượng cơ thể cá nhân hóa. BioCharge™ giúp người dùng theo dõi mức năng lượng theo thời gian thực bằng cách tích hợp dữ liệu từ giấc ngủ, giấc nghỉ ngắn, mức độ vận động và căng thẳng. Qua đó, người dùng dễ dàng cân bằng giữa vận động và phục hồi, tối ưu hiệu suất dài hạn.

Amazfit Balance 2 chính thức được bán ra thị trường với giá bán lẻ đề nghị 7,990,000 đồng

Amazfit Balance 2 chính thức được bán ra thị trường với giá bán lẻ đề nghị 7,990,000 đồng. Người dùng đã có thể trải nghiệm và mua sản phẩm tại hệ thống Thế Giới Di Động, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, An Tiến,...và các trang thương mại điện tử chính thức của Amazfit trên Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Nhân dịp mở bán, Amazfit Balance 2 sẽ có giá ưu đãi chỉ 7,490,000 đồng (so với giá gốc 7,990,000 đồng) và tặng kèm tai nghe Amazfit Up trị giá 1,190,000 đồng.