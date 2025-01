Bộ phận xe điện của Ford lỗ 1,1 tỷ đô la trong quý II/2024

Nguồn: Carscoops

Theo Carscoops trong quý II, Ford đã bán 536,050 xe tại thị trường nội địa, tăng nhẹ dưới 1%. Doanh số bán hàng tăng 3.6% lên hơn 1 triệu xe trong nửa đầu năm. Quan trọng hơn, nhu cầu về xe điện của hãng tăng vọt trong quý II, tăng 61% lên 23,957 xe. Xe điện vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số bán hàng của Ford, chiếm khoảng 4% trong nửa đầu năm 2024.

Doanh số giao hàng cũng tăng vọt cho các mẫu xe lai của Ford, đạt kỷ lục 53,822 xe bán ra, tăng 56%. Điều này chủ yếu nhờ vào sự quan tâm tăng lên đối với mẫu Maverick, trong khi Mustang Mach-E là mẫu xe điện có hiệu suất tốt nhất của thương hiệu.

Ford đã chia tách các bộ phận xe động cơ đốt trong (ICE) và xe điện vào đầu năm 2022, dẫn đến sự hình thành của Ford Blue và Ford Model e. Vào tháng 5, có thông tin tiết lộ rằng doanh số bán hàng xe điện chậm hơn dự kiến của Ford đã khiến hãng giảm số lượng pin đặt hàng từ các nhà cung cấp như SK On Co., LG Energy Solutions Ltd., và CATL. Mặc dù không rõ Ford sẽ giảm đặt hàng bao nhiêu nhưng hãng vẫn giữ nguyên hợp đồng với tất cả ba nhà cung cấp.

Mặc dù Ford thực sự lỗ gần 50,000 đô la cho mỗi chiếc xe điện bán ra trong quý II, nhưng con số đó không phản ánh toàn bộ câu chuyện. Theo thông tin được biết, hãng đang đầu tư những khoản tiền lớn vào việc phát triển các động cơ điện mới và sáng tạo, và những khoản đầu tư này sẽ không được lặp lại qua từng năm. Hơn nữa, những khoản đầu tư này sẽ lợi cho các mẫu xe điện trong tương lai, vì vậy không hoàn toàn công bằng khi nhìn vào khoản lỗ của họ và chia cho số đơn vị bán ra.

Ford đang đầu tư hàng tỷ đô la vào xe điện, nhưng giống như nhiều hãng xe khác, họ đã phát hiện ra rằng việc sản xuất xe điện mà không lỗ một khoản tiền khổng lồ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với những đầu tư lớn vào công nghệ mới, Ford hy vọng sẽ có thể vượt qua những khó khăn này và trở thành một trong những hãng xe điện hàng đầu trong tương lai.