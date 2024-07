Chữ ký số góp phần đảm bảo xác thực an toàn cho các giao dịch tài chính, ngân hàng

Nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong giao dịch trực tuyến, từ ngày 1/7/2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực bằng các biện pháp xác thực an toàn.

Để góp phần bảo đảm an toàn cho các giao dịch tài chính ngân hàng, thì chữ ký số là một trong những biện pháp xác thực có thể sử dụng để xác thực trong cả 4 loại giao dịch (A, B, C D), mang đến sự an toàn và thuận tiện nhất.

Cụ thể, với tốc độ xử lý giao dịch ký số bằng phương thức ký số từ xa trung bình 3.000 - 5.000 giao dịch ký số trong 1 giây của 01 nhà cung cấp, chữ ký số công cộng hoàn toàn đáp ứng về mặt hiệu năng xử lý giao dịch trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Hơn nữa, chữ ký số có khả năng mở rộng không giới hạn bằng việc bổ sung hạ tầng, thiết bị HSM (Hardware Secure Module) khi số lượng giao dịch phát sinh tăng. Trong khi đó, hiện Việt Nam đang có tới 10 nhà cung cấp được cấp phép nên hoàn toàn đủ năng lực cung cấp dịch vụ cho toàn bộ công dân và giao dịch trong mọi lĩnh vực xã hội chứ không riêng gì ngành tài chính, ngân hàng.

Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ tại Đề án 06 với mục tiêu đến năm 2025 là 50% dân số trưởng thành có chữ ký số công cộng để thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Đáng chú ý là hiện tại các nhà cung cấp chữ ký số đã sẵn sàng cả về hạ tầng cũng như công nghệ để cung cấp chữ ký số cho hơn 50 triệu công dân trên cả nước.

Bên cạnh đó các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số như VNPT còn là đơn vị dẫn đầu về hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin tại Việt Nam với hàng trăm triệu khách hàng đang sử dụng các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên toàn quốc trong đó có cả các ngân hàng và khách hàng của các ngân hàng. Chính vì thế việc sử dụng chữ ký số để xác thực giao dịch điện tử sẽ thuận tiện hơn cho người dân khi chỉ cần một chữ ký số đại diện để xác thực giao dịch trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.

Chưa kể, với các giao dịch tài chính, ngân hang thì điều quan trọng nhất mà người dân và các tổ chức đặc biệt quan tâm,ó chính là độ an toàn. Chữ ký số không chỉ đáp ứng các yêu cầu đó vì ngoài giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay trong các giao dịch điện tử, chữ ký số còn đảm bảo tính xác thực và bảo mật cao, có thể ngăn chặn các hành vi giả mạo, gian lận. Đồng thời, chữ ký số từ xa của VNPT SmartCA còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất, theo tiêu chuẩn eIDAS Châu Âu. Nhơf vậy mà hình thức ký số này có thể hỗ trợ người dùng trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính một cách an toàn và hiệu quả.

Bên cạnh đó, chữ ký số còn mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, khi phương thức xác thực này đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, chữ ký số từ xa VNP SmartCA đang được VNPT cung cấp miễn phí cho người dân để thực hiện các giao dịch hành chính công. Chỉ cần sở hữu một chữ ký số, người dân đã có thể thực hiện ký số tất cả các giao dịch trên môi trường điện tử một cách an toàn.