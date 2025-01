Doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng AI dự báo xu hướng tiêu dùng của người Việt

Nhà bán hàng Trung Quốc chào các sản phẩm với mẫu mã và phân khúc giá đa dạng, sẵn sàng lo các khâu để khách sỉ thuận lợi mua về kinh doanh - Ảnh: BÔNG MAI - Báo Tuổi Trẻ.

Việc sử dụng AI không chỉ giúp các doanh nghiệp Trung Quốc nắm bắt thị trường mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh khổng lồ. Đây là cách mà hàng hóa Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam một cách ồ ạt và nhanh chóng. Các nhà bán hàng Trung Quốc cam kết lo từ A đến Z, giúp khách sỉ-lẻ ở Việt Nam chỉ cần ngồi nhà chốt đơn và nhận hàng.

Quy trình toàn diện từ Trung Quốc đến Việt Nam

Tại biên giới Hà Khẩu, giáp tỉnh Lào Cai, Việt Nam, hàng trăm cửa hàng được trang trí bắt mắt với bảng hiệu bằng tiếng Trung lẫn tiếng Việt. Mỗi cửa hàng tập trung bán một mặt hàng nhất định như giày dép, quần áo, bánh kẹo, vali và túi xách, xoong nồi, quạt điện, máy sấy tóc, bếp từ... Các nhà bán hàng tại đây không chỉ thuê nhân viên người Việt mà còn có chủ và quản lý biết tiếng Việt, thuận tiện cho việc giao dịch.

Một ví dụ điển hình là cửa hàng chuyên bán trang sức và phụ kiện tóc nữ, nơi khách Việt thường xuyên nhập hàng. Các phân khúc hàng từ rẻ bình thường đến cao cấp đều có sẵn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam.

Hệ thống logistics và AI tiên tiến

Tại tổng bộ công nghệ của Best Inc ở Hàng Châu, tập đoàn này sử dụng AI để dự báo xu hướng tiêu dùng, từ đó biết trước người Việt cần gì, khi nào mua và vùng miền nào mua nhiều. Điều này giúp họ chuẩn bị kỹ lưỡng trong kế hoạch bán hàng. Best Inc cũng đẩy mạnh số hóa và có đội ngũ kỹ sư công nghệ phục vụ 100 triệu khách hàng trên tám quốc gia, trong đó Việt Nam là một thị trường chủ lực.

Đảm bảo thông quan và vận chuyển nhanh chóng

Các doanh nghiệp logistics Trung Quốc cũng cam kết lo khâu thủ tục thông quan và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng. Nhân sự của công ty theo sát quá trình này để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tốc độ lưu thông trên tuyến vận chuyển xuyên biên giới. Hệ thống AI còn giúp quản lý đơn hàng, tính toán lưu lượng sản phẩm từ kho này đến kho kia và cảnh báo nếu tồn kho chưa đủ.

Nhờ vào công nghệ và hệ thống logistics hiện đại, hàng hóa Trung Quốc có thể đáp ứng nhanh chóng và chính xác nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam, giúp các nhà bán hàng tại Việt Nam dễ dàng kinh doanh và mở rộng thị trường.