Fortinet tái khẳng định cam kết vững chắc về quy trình phát triển sản phẩm an toàn

Là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm và giải pháp an ninh mạng đầu tiên ký cam kết Bảo mật theo Thiết kế của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng An ninh Nội địa (CISA) của Mỹ, Fortinet tiếp tục củng cố cam kết duy trì văn hóa minh bạch triệt để và chịu trách nhiệm với an ninh của các tổ chức, doanh nghiệp, luôn xem đây là ưu tiên hàng đầu của hãng.