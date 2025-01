Kết nối với công dân: tương lai của chính phủ số

Theo Carlos Gonzalez, giám đốc quản lý sản phẩm tại Publicis Sapient, để xây dựng niềm tin và khuyến khích người dân sử dụng các ứng dụng chinh phủ số, có ba điều quan trọng: 1. Sử dụng các công cụ quen thuộc Các công cụ số giúp loại bỏ các rào cản giao tiếp và thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan và DN, cũng như sự kỳ vọng của nhân viên tại nơi làm việc. Có các công cụ số và dễ sử dụng phù hợp mà các DN và người dùng quen thuộc, đồng thời cung cấp các dịch vụ số nâng cao trong mọi tương tác là chìa khóa để đạt được sự chấp nhận và áp dụng nhiều hơn. 2. Có bảo mật cấp cao nhất Không có công nghệ nào là hoàn hảo khi nói đến an ninh mạng. Phòng thủ mạng sẽ luôn là trò chơi mèo vờn chuột với tội phạm. Nhưng với mức độ nhạy cảm, xác định dữ liệu liên quan đến các dịch vụ của chính phủ số, không thể có bất kỳ sự thỏa hiệp nào khi nói đến chính sách bảo mật và đầu tư. Đặt vấn đề bảo mật lên hàng đầu, các chính phủ đã đầu tư đáng kể thời gian, công sức và tiền bạc vào việc đánh giá các công cụ dành cho DN để đảm bảo rằng quyền truy cập vào chúng được an toàn. Điều này bao gồm các giao thức bảo mật bắt buộc như xác thực đa yếu tố (MFA), mật khẩu an toàn và thậm chí sử dụng khóa bảo mật FIDO2. Các cơ quan chính phủ khác nhau cũng có thể sử dụng các dạng chính sách truy cập có điều kiện khác nhau để giới hạn cách thức, địa điểm và từ thiết bị nào mà người dùng có thể truy cập các công cụ. Các công cụ này có thể cung cấp các mức bảo mật cần thiết cho phép các cơ quan đảm bảo rằng người dùng chỉ có thể chia sẻ tài liệu hoặc kết nối với các hệ thống khác sau khi vượt qua đánh giá bảo mật trước. Tuy nhiên, việc triển khai các công cụ số an toàn cấp DN thường đòi hỏi đầu tư tài chính đáng kể. Nó cũng đại diện cho một lĩnh vực không liên kết khác có thể gây ra vấn đề khi cố gắng xây dựng các dịch vụ hợp nhất. 3. Giữ cho các dịch vụ có thể truy cập được Đảm bảo an ninh và đảm bảo rằng công dân vẫn có thể tiếp cận các dịch vụ mà không gặp quá nhiều rào cản là một khó khăn. Chính phủ Úc đã thực hiện các bước để cải thiện điều này, chẳng hạn như bằng cách cung cấp cả ứng dụng "trình tạo myCode Gov" để xác thực hai yếu tố bắt buộc cũng như "nhận mã qua SMS". Vẫn còn một số hạn chế, chẳng hạn như cần số điện thoại di động của Úc, đây là vấn đề đối với người Úc sống ở nước ngoài.