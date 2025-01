Khai mạc Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn thành phố Hà Nội 2024

Chiều 29/7, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Triển lãm kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương ngành công nghiệp bán dẫn Hà Nội 2024.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn thành phố Hà Nội 2024 do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Ánh Dương phát biểu khai mạc triển lãm.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Ánh Dương, Giám đốc HPA; PGS, TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội; ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA)...

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc HPA Nguyễn Ánh Dương cho biết, ngành công nghiệp bán dẫn, với vai trò then chốt trong nền kinh tế số, đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0. Công nghệ bán dẫn đã và đang được áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như thiết bị di động, công nghiệp ô tô, công nghiệp sản xuất. Nhận thức được tiềm năng to lớn của ngành này, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang nỗ lực xây dựng và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của mình, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh kinh tế.

Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay và những lợi thế quốc gia sẵn có chính là thời cơ để Việt Nam chủ động tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp bán dẫn theo định hướng: Lấy phát triển nhân lực làm bước đi đầu tiên và là ưu tiên hàng đầu để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam; chủ động tham gia vào tất cả các công đoạn của chuỗi cung ứng, đi từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến sản xuất, từng bước trở thành một trung tâm về nhân lực bán dẫn, trung tâm nghiên cứu, sản xuất bán dẫn và cung cấp dịch vụ sản xuất cho công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Luật Thủ đô 2024 xác định bán dẫn là lĩnh vực được ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược của Thủ đô. Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn theo quy định vào lĩnh vực bán dẫn sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư của Hà Nội.

Với mục tiêu kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Hà Nội và hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao HPA chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, VINASA, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn thành phố Hà Nội 2024.

Ngày hội nhằm cung cấp thông tin tình hình phát triển, định hướng và các giải pháp thúc đẩy sự phát triển, hợp tác của các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ bán dẫn trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới; cơ hội và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Đồng thời, kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương vào lĩnh vực công nghiệp bán dẫn tại Hà Nội, Việt Nam, trong nước và quốc tế, với các sản phẩm thuộc hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao, công nghệ tương lai.

Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước có thể kiến nghị các chính sách phù hợp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn, hướng tới thiết lập các trung tâm nghiên cứu, sản xuất bán dẫn và cung cấp dịch vụ sản xuất cho công nghiệp bán dẫn trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Triển lãm.

Nằm trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động của ngày hội, Triển lãm kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương ngành công nghiệp bán dẫn Hà Nội 2024 diễn ra trong 3 ngày (29-31/7), có quy mô gần 2.500m2 với khoảng 60 gian hàng.

Tại đây, các đơn vị thuộc hệ sinh thái bán dẫn, công nghệ cao trưng bày sản phẩm, giải pháp công nghệ và tiến hành các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương, hợp tác kinh doanh.

Thông qua triển lãm, UBND thành phố Hà Nội mong muốn quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ tiêu biểu, kết nối doanh nghiệp trong hệ sinh thái bán dẫn của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung; từ đó, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, trao đổi học tập kinh nghiệm và tìm kiếm, mở rộng thị trường, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh thời gian tới.

"Đây là chương trình có tính thiết thực nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội với các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang hoạt động trong hệ sinh thái bán dẫn", Giám đốc HPA Nguyễn Ánh Dương nhấn mạnh.