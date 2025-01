LG mang cả ‘ngôi làng bền vững’ đến IFA 2023

Đúng với tên gọi ‘ngôi làng bền vững’, toàn bộ không gian trưng bày của hãng tại Hội trường 18 tại Messe Berlin được thiết kế như một ngôi nhà cực kỳ thân thiện. Ngôi nhà được xếp đặt trong một ngôi làng với khuôn viên xanh mướt, có rất nhiều cây xanh và hồ nước trong mát. Trong ngôi nhà ấy khách tham quan có thể tận tay trải nghiệm từng thiết bị với từng căn phòng được bài trí hết sức khoa học và thân thuộc.

Đáng chú ý, các thiết bị này sẽ được bán ra tại thị trường Châu Âu và cũng sẽ sớm được thương mại hóa tại thị trường Việt Nam.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết bên trong “ngôi nhà bền vững” này của LG có gì?

Đầu tiên là khu vực Smart Cottage: LG đặc biệt đề cao tính tiết kiệm năng lượng trong các sản phẩm mới của họ, chính vì thế LG không chỉ tạo ra ngôi nhà thông minh, được tích hợp hàng loạt thiết bị công nghệ hàng đầu của hãng, mà còn nhằm truyền cảm hứng cho người dùng về khái niệm “ngôi nhà xanh” tiết kiệm năng lượng hiệu quả.

Với mục tiêu, mỗi một thiết bị công nghệ ra đời đều phải đáp ứng cả 2 yếu tố, đó là công nghệ hiện đại và tiết kiệm điện năng, cho nên ‘ngôi nhà bền vững’ tại IFA 2023 đã được LG tích hợp liền mạch các tấm pin mặt trời 4 kilowatt (kW) gắn trên mái nhà với máy bơm nhiệt nguồn không khí Therma V ™ R290 Monobloc. Bên trong đó là một loạt các thiết bị được cá nhân hóa.

Điển hình tủ lạnh MoodUP™ thế hệ mới và tủ lạnh ngăn đá dưới InstaView với MoodUP sở hữu các tấm cửa có thể thay đổi màu sắc, và có thể được điều khiển thông qua ứng dụng LG ThinQ. Cả hai mẫu tủ lạnh này đều đã được LG trang bị thêm nhiều công nghệ mới, gia tăng tiện ích nhằm mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho người dùng.

Có thể kể đến như LG đã tích hợp bảng đèn LED để giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng, ngăn đông lạnh phía dưới tủ lạnh MoodUP cũng được làm bằng vật liệu tái chế thân thiện với môi trường. Hay ở dòng tủ lạnh InstaView, ngăn đông lạnh dưới sở hữu tính năng mới là cài đặt nhiệt độ tùy chỉnh, mang lại hiệu quả kéo dài độ tươi ngon của thực phẩm, ngăn ngừa lãng phí thực phẩm trong quá trình sử dụng.

Tại khu vực ThinQ Home Zone: LG đã giới thiệu tất cả các thiết bị cơ bản nhất của hãng. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm khả năng tùy chỉnh được nâng cấp tính cá nhân hóa cao hơn với tên gọi LG ThinQ UP 2.0. Đây là dòng thiết bị mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng và mang lại sự tự do và tiện lợi lớn hơn trong ngôi nhà. Các dòng thiết bị mới này hoàn toàn phù hợp với chiến lược ‘Giải pháp Nhà thông minh mới và tầm nhìn trải nghiệm khách hàng’ của LG (Zero Labor Home Makes Quality Time).

Qua đó, LG ThinQ UP 2.0 sẽ có thể tùy chỉnh hiệu suất sản phẩm và tùy chọn dịch vụ theo sở thích của người dùng trong suốt hành trình sử dụng của khách hàng, giúp giảm thời gian thực hiện các công việc nhà.

Ví dụ như những khách hàng mua máy giặt ThinQ UP 2.0 sẽ được yêu cầu khảo sát và áp dụng các chu kỳ giặt tối ưu phù hợp với sở thích của khách hàng, đảm bảo trải nghiệm người dùng tùy chỉnh ngay từ đầu, qua đó ngay khi có thể lắp đặt là người dùng có thể sử dụng mà không cần thời gian để làm quen. Chưa kể, khách hàng cũng có thể linh hoạt điều chỉnh thứ tự các chu kỳ cài đặt trên máy, lưu các thiết lập cá nhân trên ứng dụng và điều khiển máy thông qua điện thoại di động.

Tương tự, với mẫu tủ lạnh InstaView mới nhất của LG, rất nhiều tùy chọn để bảo quản độ tươi ngon của các nguyên liệu cũng đã được lưu trữ, giúp người dùng chỉ cần chọn và cài đặt chế độ phù hợp nhất với gia đình mình.

Với mục tiêu mỗi một thiết bị công nghệ ra đời đều đáp ứng cả 2 yếu tố quan trọng nhất là công nghệ hiện đại và tiết kiệm điện năng, một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua của ‘ngôi làng bền vững’ lần này chính là bộ sưu tập Universal UP Kit. Đây là bộ sưu tập các phụ kiện hỗ trợ và tiện ích dành cho cá nhân khi gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe thể chất và thị lực.

Người dùng có thể tích hợp các sản phẩm trong BST Universal UP Kit vào các thiết bị gia dụng LG hiện có của mình như tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, máy hút bụi… mà không cần phải nâng cấp lên các model mới nhất nhưng vẫn có thể có được trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong đó có thể kể đến các phụ kiện đáng chú ý như:

- Assistant Kit: là thanh chống có bánh xe có thể tháo rời để phân bổ trọng lượng máy hút bụi CordZero của LG, từ đó sử dụng nó dễ dàng và linh hoạt hơn, cơ động hơn.

- Easy Hanger Kit: là cánh tay nối dài cho phép người ngồi xe lăn vẫn có thể treo quần áo lên móc và sử dụng tủ chăm sóc quần áo Styler một cách dễ dàng.

- Universal UP: là bộ tay cầm giúp người dùng xe lăn có thể mở cửa và mở ngăn chứa bột giặt cho các mẫu máy giặt LG.

Với chủ đề “Cuộc sống bền vững, niềm vui cho tất cả mọi người”, khu vực cuối cùng của không gian trưng bày cũng chính là khu vực đặc biệt dành cho các bà nội trợ. Với nguồn cảm hứng đến từ sự kết nối liền mạch, LG mang đến ‘ngôi làng bền vững’ một không gian bếp cực kỳ hấp dẫn. Đây cũng là khu vực luôn thu hút đông đảo khách tham quan bởi thiết kế hiện đại, sang trọng cùng hàng loạt thiết bị nhà bếp cao cấp và tiết kiệm năng lượng như lò nướng InstaView, máy rửa chén QuadWash, bếp từ Downdraft… Đặc biệt hơn cả, tất cả các thiết bị này đều được kết nối với nhau thông qua ứng dụng độc quyền ThinQ thế hệ mới của LG.

Nói về ngôi làng bền vững tại IFA 2023, Lyu Jae-cheol, Chủ tịch Công ty Giải pháp Không khí và Thiết bị Gia dụng LG Electronics cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu các giải pháp gia đình tiên tiến, tiết kiệm năng lượng của mình tại Ngôi làng bền vững LG tại IFA 2023. Qua đó LG muốn tiếp tục cung cấp các thiết bị gia dụng sáng tạo không chỉ mang lại sự tiện lợi và niềm vui cho khách hàng, mà còn tích cực hỗ trợ họ trong nỗ lực hàng ngày để có được một cuộc sống bền vững hơn."