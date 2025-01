Nestlé Việt Nam được vinh danh là 'Nhà quảng cáo của năm' tại MMA Awards 2024

Để có thể đạt được giải thưởng “Nhà quảng cáo của năm” (Advertiser of the Year), Nestlé Việt Nam đã sử dụng công nghệ AI và Phân tích dữ liệu hiệu quả tạo nên các chiến lược tiếp thị sáng tạo và thành công trên các nền tảng số.

Tất cả những giải thưởng này tại MMA Smarties Việt Nam 2024 đã thể hiện sự đổi mới xuất sắc của Nestlé Việt Nam trong tiếp thị. Bên cạnh việc sử dụng công nghệ AI và phân tích dữ liệu để hiểu rõ hơn về hành vi người tiêu dùng và cá nhân hóa chiến dịch tiếp thị, Nestlé Việt Nam cũng đã tối ưu hóa tương tác với khách hàng và tăng hiệu quả của quảng cáo đến đúng tệp khách hàng mục tiêu. Đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Chưa kể, các chiến dịch của Nestlé Việt Nam cũng đã được hội đồng giám khảo đánh giá cao thông qua các phương thức giao kết tiếp thị đa kênh, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kênh truyền thống và kỹ thuật số, tạo nên một hành trình tiếp thị sáng tạo xuyên suốt cùng khả năng truyền tải thông điệp mạnh mẽ trong thời lượng ngắn, mang lại trải nghiệm thú vị và giàu cảm xúc cho người xem.

“Những giải thưởng này thể hiện cam kết của Nestlé trong việc không ngừng sáng tạo và đổi mới để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng. Đây cũng chính là minh chứng cho tinh thần #SparkYourWay “Bật cao và vươn xa – Phát huy tối đa tiềm năng của bản thân” mà chúng tôi đang xây dựng tại Nestlé. Thành công tại MMA Smarties Vietnam Awards 2024 vừa qua không chỉ là thành quả đáng tự hào của Nestlé, mà còn là nguồn cảm hứng thúc đẩy các bạn trẻ làm marketing tại Nestlé không ngừng trau dồi, sáng tạo, và phát triển. Chính tinh thần này sẽ giúp các bạn mang đến những chiến dịch ý nghĩa và hiệu quả, đóng góp tích cực cho công ty cũng như cho cộng đồng quảng cáo sáng tạo tại Việt Nam trong thời gian tới.” Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam cho biết.

Dấu ấn của Nestlé Việt Nam tại MMA Smarties Vietnam Awards 2024

Giải thưởng Nhà quảng cáo của năm: Nestlé Việt Nam được vinh danh là "Nhà quảng cáo của năm" (Advertiser of the Year) nhờ những chiến dịch tiếp thị xuất sắc trên các nền tảng số. Đồng thời, Nesté Việt Nam cũng được vinh danh nhờ vào việc không ngừng tiên phong thiết lập tiêu chuẩn tiếp thị gắn liền với ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp cho cộng đồng và hướng đến việc nâng cao nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Các giải thưởng theo từng nhãn hàng, bao gồm:

Nestlé MILO: 3 giải bạc tại các hạng mục “Thương hiệu Tác động tích cực đến Xã hội” (Brand Purpose/Activism), “Tiếp thị Tác động Xã hội” (Social Impact Marketing), và “Tiếp thị Truyền thông Xã hội” (Social Media Marketing), và 1 giải đồng cho hạng mục “Sử dụng AI sáng tạo trong quảng cáo” (Innovative Use of AI in Advertising).

LaVie: 1 giải vàng cho hạng mục “Sáng tạo Xuất sắc Dựa trên AI” (AI-Driven Creative Excellence), 2 giải bạc cho hạng mục “Tiếp thị Truyền thông Kỹ thuật số đa kênh” (Cross Digital Media Marketing) và “Giới thiệu Sản Phẩm/ Dịch vụ” (Product/Service Launch), và 1 giải đồng tại hạng mục “Tương tác khách hàng mục tiêu thông qua AI” (AI-Powered Audience Engagement).

NAN: 1 Giải Vàng cho hạng mục “Ra mắt Sản phẩm/Dịch vụ” (Product/Service Launch), 1 Giải Bạc cho hạng mục “Tiếp thị Hành trình quyết định mua hàng” Customer Journey Marketing - Lead Generation/CRM.

Nescafé: 1 Giải Đồng cho hạng mục “Tiếp thị Tác động Xã hội” (Social Impact Marketing)

Nestlé Corporate: 1 Giải Bạc cho hạng mục “Tương tác khách hàng mục tiêu thông qua AI” (AI-Powered Audience Engagement).