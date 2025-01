Nguy cơ mất tiền do hacker: Ngân hàng đối mặt với lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng

Trong tuần vừa qua, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ hai đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả để tiến hành hoạt động gian lận. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023, hai đối tượng này đã sử dụng chứng minh nhân dân và căn cước giả đến các trụ sở ngân hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... và mở nhiều tài khoản ngân hàng giả mạo.