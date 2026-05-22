Phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam năm 2026

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2026, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và là một trong những nước có mức cải thiện tích cực trong những năm gần đây. Điều này phản ánh những nỗ lực của đất nước trong phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đời sống của người dân...

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng và lấy con người làm trung tâm của mọi chính sách, Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam năm 2026 được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội; khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Hồng Phượng

Đây là lần thứ 4 giải thưởng được tổ chức, trở thành một hoạt động truyền thông có ý nghĩa sâu sắc về quyền con người tại Việt Nam; là diễn đàn sáng tạo rộng mở, nơi mỗi người dân có thể kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ hình ảnh - chân thực, sinh động và giàu cảm xúc.

Không chỉ dừng lại ở một Giải thưởng, đây còn là chuỗi hoạt động truyền thông quy mô lớn, bao gồm Ngày hội Việt Nam hạnh phúc, triển lãm các tác phẩm xuất sắc, các sự kiện hưởng ứng tại nhiều địa phương và hoạt động quảng bá trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Qua đó, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam - một quốc gia tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người - đến gần hơn với bạn bè thế giới. Ban tổ chức kỳ vọng Giải thưởng sẽ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng sáng tạo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh quốc gia ngày càng tích cực, nhân văn và bền vững trong mắt cộng đồng quốc tế.

Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” được tổ chức trên quy mô toàn quốc theo hạng mục: ảnh và video với chủ đề “Hạnh phúc từ những điều giản dị”.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Tác phẩm dự thi cần bảo đảm tính chân thực, có giá trị nghệ thuật và truyền thông; phản ánh rõ nét những thành tựu phát triển của đất nước; truyền tải thông điệp tích cực, nhân văn với sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội, phù hợp với chủ đề cuộc thi. Chi tiết về thể lệ tham gia dự thi vui lòng truy cập: https://happy.vietnam.vn/happy-vietnam/contest-rules.

Lễ phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người tại Việt Nam "Việt Nam hạnh phúc" (Happy Viet Nam 2026). Ảnh: Hồng Phượng

Ban Tổ chức kêu gọi các tác giả chuyên và không chuyên, người Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống Việt Nam hôm nay - từ nhịp sống sôi động nơi đô thị, sự đổi thay ở các vùng nông thôn, đến những câu chuyện đời thường nơi miền núi, biên giới, hải đảo. Đó có thể là những nụ cười bình dị, những nỗ lực vươn lên trong lao động, học tập, sáng tạo; hay những đổi thay tích cực trong đời sống cộng đồng - tất cả cùng góp phần tạo nên bức tranh chân thực, đa sắc màu về một Việt Nam hòa bình, phát triển và hạnh phúc.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi trực tuyến đến hết ngày 30/8/2026 tại địa chỉ: https://happy.vietnam.vn. Các tác phẩm tham dự sẽ được chấm chọn qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo bởi Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành, các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh và điện ảnh có uy tín, bảo đảm khách quan, minh bạch và chất lượng chuyên môn cao. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào Quý IV/2026 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, một quốc gia không chỉ được nhận diện bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực khoa học công nghệ, mà còn bằng khả năng lan tỏa giá trị, tạo dựng niềm tin xã hội và định hình hình ảnh quốc gia trên không gian truyền thông quốc tế.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực của sự phát triển; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hạnh phúc của nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành, đặc biệt là các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh thông tin, chiến tranh thông tin trên không gian mạng ngày càng gay gắt, công tác truyền thông về quyền con người không chỉ còn là hoạt động tuyên truyền theo cách truyền thống, đã trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống quản trị thông tin quốc gia hiện đại. Trong môi trường số hiện nay, mỗi thông tin tích cực, mỗi hình ảnh chân thực, mỗi câu chuyện giàu tính nhân văn về đất nước, con người Việt Nam đều góp phần hình thành dòng thông tin chính thống của quốc gia. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao sức mạnh mềm, củng cố vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

“Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026” không chỉ là một hoạt động truyền thông hay một sân chơi sáng tạo nghệ thuật. Giải thưởng còn là một cấu phần quan trọng trong quá trình xây dựng “thế trận thông tin tích cực” của Việt Nam trên môi trường số toàn cầu” - Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.