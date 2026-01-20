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Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

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10:27 | 20/01/2026
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"Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc vì mục tiêu xây
Bí thư Nguyễn Duy Ngọc: Hà Nội sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng Đại hội XIV của Đảng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

"Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh trong Diễn văn khai mạc Đại hội.

Sáng nay, 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước về dự Đại hội - những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sức mạnh đoàn kết, sự thống nhất về ý chí, hành động, quyết tâm và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Trong giờ phút trọng đại, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Đại hội tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối; đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc đã lao động sáng tạo, cống hiến trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; bước ngoặt mang tính lịch sử, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030), tập trung cao độ ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên mới. Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội trân trọng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, đặc biệt là vượt qua đại dịch Covid - 19, các thảm họa thiên nhiên, biến động kinh tế, chính trị toàn cầu, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những nhiệm vụ đột phá mang tính cách mạng trong năm 2025.

Theo Chủ tịch nước, những thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, con người, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, và nhất là trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đã tạo tiền đề vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận xã hội và tiếp thêm sức mạnh cho Đại hội của chúng ta.

Đại hội trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia đầy trách nhiệm và những đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài trong suốt quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

"Những đóng góp quý báu đó đã góp phần làm nên các văn kiện trình Đại hội thực sự trở thành kết tinh của trí tuệ của toàn Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, niềm tin và khát vọng của nhân dân ta trong giai đoạn phát triển mới của đất nước", Chủ tịch nước khẳng định.

Hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu

Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng. Các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu và dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ lượng tử, các công nghệ mới đang tạo ra những biến đổi mang tính thời đại, đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, đặt ra yêu cầu cấp bách về xác lập mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển mới, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản xuất và năng lực cạnh tranh quốc gia, những yêu cầu mới cho quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia và tăng cường công tác đối ngoại.

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân; nâng cao tầm uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và hạn chế. Tăng trưởng vẫn dưới mức tiềm năng, chưa thật sự bền vững; năng suất lao động chưa cao; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn hạn chế; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, an ninh mạng còn tác động rất phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy.

"Trong bối cảnh đó, nhân dân cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đột phá và hiệu quả của Đảng tại Đại hội XIV. Đại hội XIV có sứ mệnh lịch sử rất to lớn: không chỉ đề ra mục tiêu, định hướng cho nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2030 mà còn quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai và vận mệnh của dân tộc ta trong nhiều thập niên tới nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khơi thông mọi nguồn lực, mọi động lực phát triển; phát huy sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam chúng ta", Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, gắn với tổng kết 40 năm đổi mới; khẳng định những thành tựu quan trọng nổi bật; chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra những bài học lớn có giá trị lý luận và thực tiễn lâu dài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Đại hội thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh những nội dung giải pháp có tính cách mạng, đột phá để đạt được mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Đại hội kiểm điểm sâu sắc và toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, đủ sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ to lớn mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ mới.

"Đại hội XIV của Đảng là Đại hội khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", thể hiện bản lĩnh kiên định, ý chí quyết tâm và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết; nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ; thảo luận sâu sắc, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Với niềm tin sâu sắc vào bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, vào sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Chủ tịch nước Lương Cường đã tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Đại hội Đảng XIV Đại hội XIV Diễn văn khai mạc Đại hội

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Hà Giang

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,461
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
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JPY 158.78 159.07 168.4
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