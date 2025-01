realme C53: smartphone sở hữu bộ nhớ khủng trong phân khúc dưới 5 triệu đồng

Sản phẩm sẽ chính thức được mở bán tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động với giá 4.790.000 đồng từ ngày 1/11. Đặc biệt, khi mua hàng từ ngày 04-26/11, khách hàng sẽ được giảm 300.000 đồng và ưu đãi trả góp 0%. Chia sẻ về sản phẩm realme C53 phiên bản 8+256GB mới, nhiều chuyên gia nhận định, với hiệu suất mạnh mẽ, pin tốt, bộ nhớ trong ấn tượng… đây sẽ là chiếc điện thoại tầm trung đáng chú ý, đặc biệt với GenZ và thế hệ Millennials.

Vẫn khoác lên mình “chiếc áo" lấp lánh, nhưng bên trong realme C53 mạnh mẽ hơn nhờ bộ nhớ lên đến 8+256GB dẫn đầu phân khúc giá

Trước đó vào đầu tháng 6, realme C53 bản 128GB đã gây sốt thị trường Việt và được ưa chuộng bởi công nghệ sạc nhanh 33W, thiết kế ánh kim bắt mắt, camera 50MP chụp hình sắc nét trong phân khúc 4 triệu. Điều này đã được minh chứng qua con số hơn 15.000 máy bán ra chỉ trong 10 ngày tại Thế Giới Di Động, lọt top sản phẩm bán chạy nhất của chuỗi bán lẻ này.

Hơn 15.000 máy bán ra chỉ trong 10 ngày khẳng định sức hút lớn của realme C53 trong phân khúc phổ thông

Do vậy, việc nâng cấp về bộ nhớ của realme trên realme C53 sẽ giúp sản phẩm như “hổ mọc thêm cánh" khi được hoàn thiện hơn về hiệu suất, vừa giúp người dùng thêm cơ hội trải nghiệm sản phẩm chất lượng. Quyết định này nhất quán với chiến lược “No leap, no launch” của realme khi cam kết chỉ tung ra thị trường những sản phẩm có cải tiến đột phá hơn so với tiền nhiệm.

256GB bộ nhớ của realme C53 sẽ giúp người dùng giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc đáng nhớ

Với ROM được mở rộng từ 128GB lên 256GB, realme C53 sẽ lưu trữ được nhiều video, hình ảnh, ứng dụng hay tài liệu phức tạp với kích thước lớn hơn, kết thúc nỗi lo xóa dữ liệu khi đầy bộ nhớ. Dù thời gian trôi nhanh nhưng mọi khoảnh khắc sẽ luôn được giữ mãi, và realme C53 chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu cho thế hệ trẻ “lưu giữ kỉ niệm bằng hình ảnh". Đồng thời, RAM 8GB cũng giúp realme C53 chạy đa tác vụ ổn định, hỗ trợ chơi các game nặng ký mượt mà hơn so với bản tiền nhiệm 6GB và nhiều đối thủ khác trong tầm giá.

realme C53 8+256GB sẽ được bán với giá 4.490.000 đồng tại Thế Giới Di Động từ ngày 4-26/11/2023

Với giá bán 4.790.000 đồng, realme C53 cũng là sản phẩm duy nhất dưới 5 triệu sở hữu bộ nhớ 8+256GB. Đi cùng với đó là sạc nhanh SuperVOOC 33W giúp đầy 50% pin trong 34 phút, thiết kế mặt lưng ánh kim với thân máy mỏng nhất dòng C 7.49mm, camera sau AI có độ phân giải 50MP.

Sản phẩm chính thức lên kệ tại hệ thống Thế Giới Di Động từ ngày mai, 1/11/2023, khách hàng mua sản phẩm từ ngày 4 - 26/11 sẽ được giảm trực tiếp 300.000 đồng cùng ưu đãi trả góp 0%.