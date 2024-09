Sony trình làng PS5 Pro: Nâng cấp đáng kể nhưng liệu có 'ảo giá'?

Mark Cerny, trưởng bộ phận thiết kế của dòng máy PS5, mới đây đã có đã có một buổi thuyết trình kéo dài chín phút, giới thiệu hệ thống với các thông số đồ họa vượt trội so với bản PS5 cơ bản. Nâng cấp này bao gồm GPU mạnh hơn, ray-tracing tiên tiến và công nghệ nâng cấp hình ảnh dựa trên AI, giúp mang lại chất lượng đồ họa tương đương chế độ "fidelity" mà không ảnh hưởng đến hiệu suất khung hình (FPS).

Trên lý thuyết, tính năng tăng FPS mà không giảm hiệu suất chơi game hiện chỉ áp dụng cho một số tựa game nhất định, song Cerny khẳng định rằng PS5 Pro là "máy chơi game mạnh nhất mà Sony từng tạo ra", với hàng loạt cải tiến vượt bậc từ phiên bản cũ. Tuy nhiên, phiên bản mới sẽ không bao gồm ổ đĩa vật lý hay giá đỡ máy.

Nguyên mẫu dự kiến của PS5 Pro

Link: https://statics.oeg.vn/storage/CTVmeanhiu/top-5-ban-do/sony-4.jpg?w=1000

Những tựa game được tối ưu hóa cho PS5 Pro sẽ được đánh dấu bằng nhãn “PS5 Pro Enhanced”, bao gồm các trò chơi nổi tiếng như Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered, và một số cái tên khác.

Sự khác biệt giữa PS5 và PS5 Pro

Link: https://statics.oeg.vn/storage/CTVmeanhiu/top-5-ban-do/sony-2.jpg?w=1000

Ngoài ra, Sony cho biết PS5 Pro còn hỗ trợ tính năng "Game Boost", áp dụng cho hơn 8.500 tựa game PS4 tương thích ngược trên PS5 Pro. Tính năng này có thể ổn định hoặc cải thiện hiệu suất cho các game PS4 và PS5 đang được hỗ trợ. Chất lượng hình ảnh của các trò chơi PS4 cũng sẽ được nâng cấp để cải thiện độ phân giải. Thêm vào đó, PS5 Pro sẽ ra mắt với công nghệ không dây Wi-Fi 7 mới nhất tại các khu vực hỗ trợ chuẩn này. Với những game thủ có nhu cầu đặc thù và yêu cầu khắt khe về chất lượng hiển thị thì PS5 Pro cũng sẽ hỗ trợ VRR và chơi game ở độ phân giải lên đến 8K.

PS5 Pro sẽ chính thức ra mắt vào ngày 7 tháng 11 với mức giá 699 USD (Khoảng 17 triệu Việt Nam đồng), cao hơn đáng kể so với PS5 Slim ở mức 499 USD – phiên bản Slim, tăng gần 50%. Đó là còn chưa kể đến, phiên bản Slim của PS5 đã bao gồm cả ổ đĩa và giá đỡ.

Sony sẽ chính thức mở đặt hàng trước, bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2024 tại các trang web và hệ thống phân phối chính hãng của Sony trên toàn cầu.