Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Dấu mốc 30 năm của doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu

Vừa qua, tại Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (29/3/1996 – 29/3/2026). Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 4) cho Tập đoàn.

Tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc, Dabaco khởi đầu với quy mô nhỏ trong bối cảnh nhiều khó khăn. Sau ba thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã vươn lên trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, lấy nông nghiệp – thực phẩm làm cốt lõi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu tại buổi lễ.

Đến năm 2026, tổng tài sản của Dabaco đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với một thập kỷ trước. Doanh thu năm 2025 vượt 25.000 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp gia nhập nhóm công ty tỷ USD tại Việt Nam.

Hiện Tập đoàn có hơn 10.000 cán bộ, nhân viên, vận hành hệ thống sản xuất quy mô lớn với năng lực thuộc nhóm dẫn đầu ngành chăn nuôi.

Chuỗi sản xuất khép kín quy mô lớn dẫn đầu ngành chăn nuôi

Tập đoàn Dabaco Việt Nam đang vận hành chuỗi giá trị sản xuất từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm. Mỗi năm, doanh nghiệp cung ứng khoảng 1,5 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, quản lý đàn lợn nái khoảng 80.000 con, cung cấp hơn 2 triệu con lợn thịt và trên 300 triệu quả trứng ra thị trường.

Hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn đóng góp gần 500 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước mỗi năm.

Lãnh đạo Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn.

Tại lễ kỷ niệm, Tập đoàn Dabaco Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới với thiết kế hiện đại, tinh gọn, thể hiện tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển.

Đồng thời, doanh nghiệp công bố tầm nhìn chiến lược với ba trụ cột gồm: Chiến lược 3F+ - Chuỗi giá trị vượt trội; Chuyển đổi số, AI & IoT - Nền tảng cạnh tranh của kỷ nguyên mới; Tái định vị thương hiệu - Khởi đầu cho hành trình phát triển mới, nhằm tạo ra khác biệt đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển dựa trên năng suất, công nghệ sinh học và giá trị gia tăng bền vững.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng, đưa Dabaco sang giai đoạn phát triển dựa trên công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Dabaco trong phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 4) cho tập thể Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh “Dabaco là hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp nội địa dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn phát triển bền vững.”

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn Dabaco Việt Nam đặt mục tiêu đạt doanh thu khoảng 1,5 tỷ USD trước năm 2030, hướng tới trở thành tập đoàn nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực.

Dịp này, nhiều cá nhân của Tập đoàn đã được trao tặng Huân Chương Lao động Hạng Ba; Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.