TKC giao dịch trở lại trên UPCoM do bị bị hủy niêm yết trên HNX

Hình minh họa.

Với số lượng gần 15.7 triệu cp, giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch gần 157 tỷ đồng. Tuy nhiên, với mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 1,200 đồng/cp, định giá toàn bộ số cổ phiếu trên chưa đến 19 tỷ đồng.

Thực tế, TKC giao dịch trên UPCoM chỉ là hệ quả sau khi cổ phiếu này bị hủy niêm yết trên HNX vào ngày 22/12/2023. Nguyên nhân do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Sở Giao dịch Chứng khoán, thuộc trường hợp bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định. Trước đó, ngày 17/11, HNX đã có văn bản thông báo về vấn đề này.

Trước đó, vào ngày 06/10, HNX thông báo duy trì diện bị kiểm soát, đưa vào diện bị hạn chế giao dịch và duy trì diện bị đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu TKC. Cụ thể, cổ phiếu bị kiểm soát do vốn chủ sở hữu âm (tính trên BCTC kỳ gần nhất); bị hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC bán niên 2023 đã xoát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định; bị duy trì diện đình chỉ giao dịch do chậm nộp BCTC năm 2022 kiểm toán quá 6 tháng so với thời gian quy định, tiếp tục vi phạm quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (do chậm nộp BCTC quý 2/2023, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023 và BCTC soát xét bán niên 2023).

Ngoài ra, cổ phiếu TKC còn trong diện cảnh báo do Công ty vi phạm quy định CBTT từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm và TKC chưa họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Tân Kỷ được thành lập năm 1999. Năm 2007, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần. Sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ TKC đạt 156.8 tỷ đồng vào tháng 10/2022.

Công ty hoạt động trong các lĩnh vực như xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng và trang trì nội thất; xây dựng cầu đường; lập dự án đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn đấu thầu.