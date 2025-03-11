Ứng dụng số phục vụ đại hội Đảng các cấp và thực hiện 'Phòng họp không giấy'

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo dự, điều hành nội dung tham luận. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chuyển đổi số đến tận cấp xã

Phát biểu điều hành thảo luận, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, chuyển đổi số trong các cơ quan đảng có 7 nhóm việc, 43 đầu việc; trong tháng 3, tháng 4/2025 phải xây dựng xong hệ thống và hoàn thiện quy trình; đến tháng 5/2025, phải hoàn thiện để các văn bản của Trung ương chuyển tải đến cấp xã. Trong đó, những phần mềm như: Quản lý Đại hội Đảng, Sổ tay đảng viên… có thể đọc được trên thiết bị đầu cuối.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về kết quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; thảo luận, đề xuất ý kiến, biện pháp, cách làm để thực hiện chuyển đổi số đến tận cấp xã; nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; trả lời các yêu cầu của các đồng chí lãnh đạo và ý kiến của các đơn vị chức năng.

Phát biểu ý kiến, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, kịp thời của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và đánh giá cao những ý kiến đóng góp rất trách nhiệm tại phiên họp. Nhấn mạnh sau hơn 3 tháng triển khai Đề án, việc thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng bước đầu có sự thay đổi tích cực, Thường trực Ban Bí thư đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy về chuyển đổi số còn hạn chế, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chưa quan tâm chỉ đạo, coi trọng chuyển đổi số, chưa trực tiếp sử dụng các thiết bị điện tử, các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành và xử lý công việc. Việc tham mưu hoàn thiện thể chế, ban hành các quy định, quy chế còn chưa kịp thời; công tác cải cách thủ tục và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, số hóa thông tin, dữ liệu chưa được quan tâm; vẫn còn thói quen làm việc vẫn theo phương thức truyền thống, hồ sơ giấy...

Bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; ứng dụng dùng chung

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp mà các đại biểu đã đề xuất tại phiên họp, phát biểu kết luận, giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý thêm về quan điểm trong triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể, thống nhất phạm vi Đề án triển khai đến các Đảng ủy trực thuộc Trung ương (bao gồm cả các cấp ủy trực thuộc) và điều chỉnh đồng bộ với phương án sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Khẩn trương hoàn thiện thể chế, quy định và cập nhật Kiến trúc chuyển đổi số thống nhất trong các cơ quan Đảng; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục và tái cấu trúc quy trình công tác nghiệp vụ trong Đảng.

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, nền tảng số, đặc biệt là Trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng và các cơ sở dữ liệu của Đảng; số hóa và làm sạch dữ liệu, kết nối, chia sẻ gắn với bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu; ứng dụng công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ số...

Triển khai các phần mềm ứng dụng dùng chung trong các cơ quan Đảng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động trên môi trường số, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; đưa vào sử dụng các ứng dụng số phục vụ đại hội Đảng các cấp và thực hiện “Phòng họp không giấy”.

Cùng với đó là bảo đảm nguồn lực triển khai và tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để khai thác, sử dụng hiệu quả các sản phẩm ứng dụng công nghệ số; huy động các chuyên gia, cán bộ đang làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương để hỗ trợ triển khai Đề án.

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số các cơ quan Đảng họp phiên thứ hai. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ban Chỉ đạo tập trung định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quá trình chuyển đổi số, bảo đảm triển khai nhất quán từ Trung ương đến cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo; Cơ quan Thường trực và Tổ giúp việc tăng cường đôn đốc, hướng dẫn cấp ủy các cấp triển khai Đề án chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh Dự án theo hướng phù hợp với phương án tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cần tập trung hoàn thành ngay các nhiệm vụ trong năm 2025, nhất là các nhiệm vụ trong tháng 3 và quý II/2025.

Về hoàn thiện nền tảng hoạt động của Ban Chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tham gia, cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2025. Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trước ngày 15/3/2025.

Tại phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một quá trình liên tục, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng, của các cơ quan, đơn vị, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống, của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất người đứng đầu.

Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư: Các cơ quan Đảng Trung ương phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc chuyển đổi số; người đứng đầu các cơ quan Đảng phải gương mẫu sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm ứng dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc của Đảng. Các cơ quan Đảng phát động phong trào học tập trên các nền tảng số, phong trào “Bình dân học vụ số” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; thường xuyên phổ biến, cập nhật kiến thức, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức.