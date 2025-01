UNIQLO Hoàn Kiếm chính thức khai trương

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nishida Hideki, Tổng Giám Đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ: “Nhìn lại hành trình phát triển của UNIQLO tại Việt Nam, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết rằng mỗi sản phẩm, dịch vụ mình làm ra không chỉ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. UNIQLO Hoàn Kiếm là một trong những cửa hàng quan trọng và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Hơn cả một cửa hàng mới, đó còn là biểu tượng cho sự gắn kết, giao thoa, và tôn vinh nét đẹp văn hóa của hai nước Việt Nam - Nhật Bản giữa nhịp sống năng động. Chúng tôi hy vọng rằng cửa hàng sẽ trở thành điểm đến mua sắm và trải nghiệm văn hóa độc đáo, chào đón không chỉ khách hàng trong nước mà còn du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, những người yêu thích khám phá nét đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại của Hà Nội; qua đó góp phần đưa văn hóa Việt Nam đến gần với bạn bè quốc tế, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch tại Thủ đô”.

Ông Nishida Hideki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam

Sau 20 năm hợp tác với các nhà may đối tác tại Việt nam cũng như sau gần 5 năm mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, UNIQLO đã liên tục giới thiệu các dòng sản phẩm mới, các BST mới, trong đó có không ít các sản phẩm made in Vietnam như BST các sản phẩm LifeWear. Các sản phẩm này đã có mặt tại hơn 2.400 cửa hàng của UNIQLO trên toàn thế giới, trong đó, bao gồm cả các sản phẩm chủ chốt như Áo Khoác Phao Lông Vũ Ultra Light Down, Áo Giữ Nhiệt HEATTECH, Áo Khoác Giả Lông Cừu,… Tính đến năm 2022, các sản phẩm LifeWear Made in Vietnam đã chiếm hơn 50% tổng sản phẩm được bày bán tại cửa hàng trong nước, hiện UNIQLO vẫn đang nỗ lực để tăng tỷ lệ này.

Góc trưng bày các sản phẩm Made in Vietnam tại cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm

Bên cạnh hoạt động sản xuất, UNIQLO còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực địa phương thông qua các chương trình học bổng cho sinh viên, tuyển dụng, đào tạo nhân sự tại nhà máy và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Đặc biệt, UNIQLO còn tạo cơ hội học tập và trải nghiệm tại Nhật Bản cho sinh viên Việt Nam và các nhân viên tài năng của công ty. Nhiều người trong số đó đã gặt hái thành công, quay trở lại phát triển sự nghiệp tại Việt Nam và trở thành lãnh đạo tương lai của UNIQLO.

Hiện có khoảng 70% các cửa hàng trưởng của UNIQLO là người Việt Nam và UNIQLO đang nỗ lực để tăng tỷ lệ này trong trong thời gian tới.

Nhằm tạo dựng các giá trị dài hạn cho cộng đồng, với niềm tin vào Sức Mạnh của Trang Phục, trong gần 4 năm vận hành cửa hàng tại Việt Nam, UNIQLO đã triển khai nhiều dự án thiết thực, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Quỹ Hy Vọng (HOPE) được ra đời vào năm 2021 cũng đã có tìm kiếm thêm được rất nhiều đối tác đồng hành cùng dự án. Chương trình RE.UNIQLO không chỉ thu thập những sản phẩm UNIQLO mà khách hàng không còn nhu cầu sử dụng để trao tặng đến những trẻ em, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đến tháng 05.2023, dự án RE.UNIQLO đã quyên góp 15.000 sản phẩm thu thập từ chương trình này đến trẻ em và các gia đình tại những vùng nghèo cận biên ở các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Sơn La và Bình Phước.

Dự án RE.UNIQLO

Đầu năm nay, dự án “Mang Nước Uống Sạch Đến Với Đồng Bằng Sông Cửu Long” cũng chính thức được khởi động cùng Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo TP.HCM, nhằm hỗ trợ cung cấp nước uống uống sạch cho người dân chịu ảnh hưởng từ hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong giai đoạn đầu tiên, dự án đã mang nước sạch đến với 10 điểm trường tiểu học và trường mầm non tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Đặc biệt, trong sự kiện ra mắt cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm, lần đầu tiên UNIQLO giới thiệu Bộ sưu tập (BST) UTme! gồm 5 thiết kế chiến thắng từ cuộc thi thiết kế áo thun UTme! nhằm chúc mừng 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Dự kiến BST sẽ mở rộng ra 3 cửa hàng lớn trên cả nước, bao gồm UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO Saigon Centre, UNIQLO Đồng Khởi. Toàn bộ doanh thu từ BST (tính đến hết tháng 12 năm 2023) sẽ được đóng góp cho Quỹ Hy Vọng (HOPE Foundation) nhằm góp phần xây dựng trường mới cho học sinh tại huyện Mù Cang Chải, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

Các thiết kế Utme! Tôn vinh văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Tọa lạc tại tòa nhà Số 1, phố Bà Triệu, một trong những tòa nhà mang đậm dấu ấn lịch sử của quận Hoàn Kiếm, cửa hàng mới là sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị văn hóa địa phương và triết lý LifeWear tinh tế, trở thành biểu tượng cho tinh thần kết nối, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

UNIQLO Coffee lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam

Các mô hình về ẩm thực, văn hóa Thủ đô xuất hiện tại cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm

Mô hình về ẩm thực, văn hóa Thủ đô xuất hiện tại cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm

Không gian cửa hàng UNIQLO Hoàn Kiếm mang đến trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa văn hóa Việt Nam và NhậtBản.

Trong 03 ngày đầu khai trương, từ ngày 10-12/11, với mỗi hóa đơn trên 1.499.000 VNĐ, khách hàng sẽ được tặng 01 chiếc khăn choàng cổ phiên bản giới hạn thêu họa tiết mô phỏng Tháp Rùa, một biểu tượng đặc trưng của Hồ Hoàn Kiếm. Chiếc khăn choàng được tạo nên từ chất liệu của sản phẩm HEATTECH Áo Giả Lông Cừu Cổ Lọ Dài Tay và được sản xuất bởi những công nhân địa phương đang làm việc ở nhà máy đối tác của UNIQLO tại Việt Nam.

