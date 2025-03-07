Việt Nam là thị trường trọng điểm của Doulingo và Duolingo English test

Trong năm 2024, học sinh trên khắp Việt Nam, bao gồm ở các tỉnh xa như Tuy Hòa, Bạc Liêu, Tam Kỳ, Rạch Giá, Tuyên Quang và Đồng Hới, đều đã có thể tiếp cận bài đánh giá trình độ tiếng Anh được công nhận toàn cầu ngay tại nhà, nhờ vào phương thức kỹ thuật số của DET, giúp loại bỏ việc phải đến trung tâm khảo thí và đảm bảo khả năng tiếp cận cho mọi người.

Báo Cáo Về Việt Nam (Vietnam Report Card), đã cho thấy nhu cầu học ngoại ngữ ngày càng tăng và trình độ tiếng Anh tại Việt Nam. Hiện Tiếng Anh cũng là ngôn ngữ được học phổ biến nhất trên ứng dụng Duolingo, tiếp theo là tiếng Trung (phản ánh mối quan hệ kinh tế), tiếng Nhật (được ưa chuộng bởi các bạn trẻ có nhu cầu học tập tại Nhật Bản) và tiếng Hàn (nhờ sự yêu thích văn hóa Hàn Quốc và quan tâm cơ hội nghề nghiệp).

Báo cáo cho thấy người Việt Nam có nhiều động lực khác nhau khi học ngoại ngữ. Trong đó, 23% người học ngoại ngữ tại Việt Nam muốn kết nối và xây dựng mối quan hệ xã hội và nghề nghiệp trên toàn cầu, 17% người học ngoại ngữ để hỗ trợ cho việc học tập, và 13% người học ngoại ngữ để chuẩn bị cho những chuyến du lịch, nâng cao trải nghiệm khi ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, báo cáo về Việt Nam do Duolingo thực hiện cũng nhấn mạnh sự gia tăng của thế hệ người học kỹ thuật số, với 37% người dùng Duolingo tại Việt Nam dưới 35 tuổi. Nhóm đối tượng này ưa chuộng các giải pháp học ngôn ngữ trên nền tảng kỹ thuật số, giúp Duolingo trở thành lựa chọn học tập phù hợp với họ.

Các mục tiêu của việc học ngoại ngữ của người Việt Nam cũng rất khác nhau. Nhiều người dùng Duolingo đã tham gia DET (bài đánh giá năng lực tiếng Anh toàn diện trên nền tảng kỹ thuật số kiểm tra các kỹ năng đọc, nói và nghe) để ứng tuyển vào các trường cao đẳng và đại học quốc tế. Báo cáo đã chỉ ra rằng 70% thí sinh Việt Nam tham gia DET với mục tiêu đi du học. Điều này cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng về nhu cầu học tập quốc tế.

Cũng theo báo cáo, nhiều người Việt Nam cho rằng việc du học sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp tốt hơn. Các thí sinh Việt Nam tham gia bài kiểm tra DET thường nộp hồ sơ vào các trường đại học nhiều nhất tại Mỹ, sau đó là các trường tại Canada, Úc và Vương quốc Anh. Trình độ tiếng Anh là một trong những yêu cầu quan trọng đối với giáo dục bậc đại học và sau đại học trên toàn thế giới. Việc này đòi hỏi học sinh phải tham gia các kỳ thi chuẩn hóa để đánh giá năng lực ngoại ngữ của mình.

Mặc dù nhu cầu học thêm một ngôn ngữ mới ngày càng tăng, nhiều học sinh Việt Nam vẫn gặp khó khăn khi tham gia các bài kiểm tra năng lực tiếng Anh truyền thống. Đặc biệt là học sinh ở các khu vực vùng sâu vùng xa, việc di chuyển đến các trung tâm khảo thí tại TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội gây tốn kém cả về thời gian lẫn chi phí. Số lượng suất thi có hạn, thời gian chờ kết quả kéo dài và mức phí cao khiến quá trình nộp hồ sơ du học trở nên phức tạp hơn. Và DET có thể giúp giải quyết những thách thức này với phương thức đánh giá năng lực tiếng Anh linh hoạt và dễ tiếp cận hơn. Thông qua hình thức thi trực tuyến, thí sinh không cần di chuyển, cùng với chi phí hợp lý giúp giảm bớt gánh nặng tài chính. DET cũng cung cấp kết quả chỉ trong vòng 2 ngày, giúp học sinh kịp thời đáp ứng các thời hạn nộp hồ sơ.

Bên cạnh đó, DET cũng đang được công nhận rộng rãi như một phương thức đánh giá năng lực tiếng Anh đáng tin cậy nhờ vào công nghệ chấm điểm ứng dụng AI, các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt và hệ thống giám sát từ xa. Hiện nay, điểm số của DET đã được hơn 5.700 trường đại học và các tổ chức giáo dục trên toàn cầu chấp nhận, trở thành một lựa chọn đáng tin cậy bên cạnh các kỳ thi truyền thống.

Tiếp tục cam kết giúp học sinh Việt Nam tiếp cận việc học và kiểm tra tiếng Anh dễ dàng hơn. Trong thời gian tới, Duolingo sẽ tiếp tục phát triển các công cụ giáo dục ưu tiên kỹ thuật số, kết hợp phương pháp học tập tương tác và trò chơi hóa. Những cải tiến này sẽ giúp học sinh dễ dàng kết hợp việc học tiếng Anh với chương trình học chính khóa, hỗ trợ mục tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp của họ.

Bên cạnh đó, DET cũng sẽ mở rộng hợp tác với các tổ chức giáo dục và cơ quan ban ngành nhằm tiếp cận nhiều học sinh hơn, tạo điều kiện mở rộng các cơ hội học tập quốc tế và đảm bảo việc giáo dục toàn cầu trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi học sinh Việt Nam.

"Ngày càng có nhiều học sinh Việt Nam đang tìm kiếm cơ hội học tập tại môi trường quốc tế, vậy nên, nhu cầu tham gia các bài kiểm tra tiếng Anh có tính linh hoạt và bảo mật cao cũng không ngừng gia tăng. Bài kiểm tra Duolingo English Test có thể đáp ứng nhu cầu này, giải quyết những thách thức của các bài kiểm tra truyền thống, thông qua phương thức kỹ thuật số, đảm bảo tất cả học sinh – dù ở bất kỳ đâu hay với ngân sách ra sao - đều có thể tham gia bài kiểm tra năng lực tiếng Anh của mình một cách minh bạch và tự tin," ông Ravi Bhushan, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn cầu của Duolingo English Test, chia sẻ.

