Zalo mini app sẽ là ‘mô hình chuyển đổi số’ của nhiều tỉnh thành trong năm 2024

Zalo mini app là những “ứng dụng nhỏ” chạy trực tiếp trên nền tảng Zalo. Trong quý I/2023, mô hình đã mở rộng sang phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của cơ quan nhà nước (CQNN), nhanh chóng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong kết nối giữa chính quyền và nhân dân. Chỉ trong 9 tháng, mini app đã có 12 tỉnh thành, gồm: Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Kiên Giang, Bắc Kạn, Đắk Lắk, Lào Cai, Bình Định, Quảng Nam, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre.

12 tỉnh thành xây dựng thành công Zalo mini app

Sự lan tỏa mạnh mẽ của Zalo mini app trong lĩnh vực hành chính công dễ nhận thấy nhất là từ số người dùng thường xuyên. Trong đó, Zalo mini app của “Tây Ninh Smart” thu hút xấp xỉ 222.000 người dùng, gấp 7 lần so với thời điểm mini app này được thí điểm vào đầu tháng 3, tương đương 42% người sử dụng Zalo trên toàn tỉnh và gấp 1,6 lần lượng người dùng ứng dụng “Tây Ninh Smart” trên môi trường Android và iOS trong 2 năm. Trong đó, đáng chú ý là lượng người sử dụng trên 45 tuổi đạt đến 51.655 người, gấp 11 lần so với phiên bản “ứng dụng lớn” bên ngoài. Hay mini app “Bắc Kạn ngày mới” cũng đã có đến 28% người dùng ở độ tuổi 45 trở lên. Thậm chí địa phương khác như Long An, tỉnh mới triển khai mini app “Long An Số” từ tháng 9, nhưng cũng đã ghi nhận 24% người dùng trên 45 tuổi cài đặt và sử dụng thường xuyên.

Tính trung bình của tất cả địa phương triển khai mini app, số người dùng trên 45 tuổi đạt 22%. Đây được xem là một thành tựu lớn của quá trình chuyển đổi số khi ngày càng có nhiều người dùng lớn tuổi tương tác với dịch vụ công này.



Zalo mini app ghi nhận con số tích cực từ lượng người dùng trên 45 tuổi

Từ góc độ cơ quan nhà nước, ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh, đánh giá, việc vận hành Zalo mini app là bước đột phá trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử. Độ phủ của mini app “Tây Ninh Smart” nói riêng và các mini app hành chính công nói chung ngày càng cao là tín hiệu cho thấy mô hình này đang đáp ứng tốt những nhu cầu của người dân, đó là tích hợp đa dạng tiện ích, thao tác đơn giản và được phát triển trên một nền tảng ứng dụng phổ biến.

Đồng quan điểm, ông Tạ Quang Trường, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Nai, cho rằng sự tiện dụng và gần gũi là điểm cộng lớn nhất của Zalo mini app. Thay vì phải dành thời gian đến trực tiếp trụ sở hành chính nhà nước để hoàn thiện hồ sơ, bây giờ người dân với một chiếc điện thoại thông minh có thể ngồi ở bất cứ đâu để thao tác theo hướng dẫn. Ngoài ra, người dùng mini app cũng không cần thực hiện nhiều khâu như cài đặt, thiết lập tài khoản, nâng cấp phiên bản cập nhật như khi sử dụng các ứng dụng trên môi trường iOS và Android.

Lãnh đạo nhiều tỉnh thành cũng cho rằng một trong những chìa khóa quan trọng khác giúp Zalo mini app được nhiều địa phương tin tưởng là sự kế thừa gần như tất cả tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đóng vai trò như một nguồn thông tin chính thống, đáng tin cậy. Người dân có thể thực hiện nhiều nhu cầu khác nhau như nộp hồ sơ trực tuyến, hỏi đáp chính sách, cập nhật tin tức tuyên truyền, thanh toán học phí, tìm kiếm cơ hội kết nối giao thương… thông qua một mini app duy nhất. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể sử dụng mini app để lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân từ những dịch vụ công đã sử dụng và tái sử dụng một cách an toàn.

Sau một năm phát triển mini app trong lĩnh vực hành chính công, đại diện đội ngũ phát triển Zalo mini app cho biết: “Với những dấu hiệu tích cực từ các tỉnh thành đã xây dựng Zalo mini app trong năm 2023 vừa qua, chúng tôi tin rằng Zalo mini app sẽ là mô hình chuyển đổi số của thêm nhiều địa phương khác trong năm 2024.”

Các địa phương đã triển khai Zalo mini app cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung đa dạng tiện ích mới và tối ưu hóa thao tác nhằm hướng đến sự tối giản và thân thiện nhất với người dùng, đặc biệt là đối tượng lao động phổ thông và người lớn tuổi.

Được biết, ngoài các địa phương cấp tỉnh, nhiều ban ngành như bảo hiểm xã hội, công an, đăng kiểm… cũng đã ứng dụng mô hình “ứng dụng nhỏ” trên Zalo nhằm đẩy mạnh chất lượng phục vụ người dân trên môi trường số.