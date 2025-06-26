70 năm Sư đoàn 324: Phát huy truyền thống anh hùng, vững bước trong thời kỳ mới

Sự kiện quy tụ hơn 600 đại biểu là cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ trong đội hình Sư đoàn qua các thời kỳ. Đây là dịp để các cựu chiến binh ôn lại ký ức chiến đấu, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng Lê Huy Mai, Trưởng Ban liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn 324 phát biểu khai mạc.

Buổi lễ có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Mạnh Đẩu – nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, Thiếu tướng Võ Văn Chót – nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324; Đại tá Nguyễn Thao Trường – Sư đoàn trưởng đương nhiệm; Trung tá Sulaxay Sucsengta – Phó Trưởng phòng Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam cùng nhiều đại biểu khách mời.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Huy Mai, Trưởng ban liên lạc truyền thống CCB Sư đoàn 324 toàn Quốc đã xúc động ôn lại chặng đường chiến đấu vẻ vang của Sư đoàn suốt 70 năm qua.

“Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã lập nhiều chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Hai lần vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là minh chứng cho tinh thần chiến đấu kiên cường và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ,” Thiếu tướng nhấn mạnh.

BTC trao tặng 17 phần quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban liên lạc truyền thống đã báo cáo kết quả hoạt động trong giai đoạn 2024 – 2025. Dù còn nhiều khó khăn, Thường trực Ban liên lạc các cấp vẫn tích cực triển khai hiệu quả nhiều mặt công tác như củng cố tổ chức, tuyên truyền truyền thống, hoạt động tình nghĩa, tri ân đồng đội. Trong 2 năm qua, nhiều chương trình hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 17 phần quà ý nghĩa tới các gia đình liệt sĩ và thương binh tiêu biểu thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp nối truyền thống nghĩa tình sâu nặng của những người lính năm xưa.