Shopee khởi động “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm”

Chia sẻ về chương trình Siêu Sale lần này, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam cho biết: “Lễ hội mua sắm 9.9 do Shopee khởi xướng từ lâu đã trở thành dấu mốc quen thuộc trên toàn khu vực. Bước vào năm hoạt động thứ 10 của Shopee tại thị trường Việt Nam, chúng tôi tiếp tục kiên định với mục tiêu là nền tảng tiên phong trong việc kiến tạo chuỗi giá trị toàn diện cho tất cả các bên, gồm người dùng, nhà bán hàng cũng như các đối tác và nhà sáng tạo nội dung. Thông qua việc tái đầu tư liên tục vào nền tảng và hệ sinh thái, chúng tôi sẽ không ngừng thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên thương mại điện tử, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm liền mạch, tiện lợi và giàu ý nghĩa hơn cho cộng đồng.”

Duy Khánh là gương mặt đồng hành cùng Shopee trong sự kiện “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm - Siêu Nhanh, Siêu rẻ” năm nay

Theo đó, duy nhất trong ngày 9.9, vào các khung giờ vàng 0h, 9h, 12h và 18h, Shopee mang đến loạt Voucher Xtra giảm 15% lên đến 3 triệu đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng, áp dụng cho các sản phẩm gắn nhãn Voucher Xtra. Đây cũng là cơ hội để người dùng sở hữu những sản phẩm giá trị cao từ Shopee Mall và Shopee Premium với mức ưu đãi hấp dẫn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập deal siêu rẻ mùa tựu trường đồng giá chỉ từ 9.000 đồng cùng loạt voucher giảm đến 100.000 đồng mỗi ngày cũng hứa hẹn trở thành điểm nhấn thu hút trong sự kiện lần này.

Trong chương trình “Freeship 0 đồng mọi đơn” diễn ra từ nay đến hết ngày 11.9, với các mã miễn phí vận chuyển giảm đến 300.000 đồng cho toàn sàn và giảm đến 60.000 đồng cho đơn hàng giao siêu tốc trong 4h được tung ra mỗi ngày sẽ giúp người dùng mua sắm dễ dàng và tiết kiệm hơn.

Xuyên suốt 9.9, các tín đồ Shopee sẽ được trải nghiệm hàng loạt chương trình kết hợp mua sắm và giải trí hấp dẫn, quy tụ dàn sao đình đám

Không chỉ mang đến ưu đãi vượt trội, “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm” còn mở ra các trải nghiệm mua sắm giải trí sôi động, nối dài xuyên suốt mùa mua sắm cuối năm trên Shopee. Cụ thể:

Mở đầu chuỗi hoạt động là music show “Sao Live Đỉnh Chóp” diễn ra lúc 20h ngày 8.9.2025 sẽ mang đến nhiều bản hit quen thuộc cùng màn tái hợp được mong đợi của 365DABAND (Issac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Will), dưới sự dẫn dắt của host Duy Khánh.

Tiếp theo, vào lúc 12h ngày 9.9 trong chương trình “Sao Thì Sao” sẽ quy tụ bộ ba Duy Khánh, Jun Phạm, Minh Tuyết, hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc vui nhộn mùa Trung Thu, đồng thời mang đến loạt ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu lớn.

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi livestream 9.9 trên Shopee Live sẽ tiếp tục sôi động với sự góp mặt của dàn sao được yêu thích như Lucie - Tuấn Dương, Hannah Olala, Duy Best, Long Hạt Nhài, Kiều Minh Tuấn… mang đến cho khán giả trải nghiệm mua sắm gắn liền với giải trí phong phú và đa dạng.

Học viện Shopee (Shopee Uni) triển khai đa dạng chương trình tập huấn kỹ năng bán hàng TMĐT miễn phí dành cho người bán trước thềm 9.9

Và để hỗ trợ nhà bán hàng, cũng như tạo sức bật tăng trưởng cho mùa mua sắm cuối năm cho cộng đồng trong khuôn khổ sự kiện 9.9 và đón đầu mùa mua sắm cuối năm, Shopee cũng tăng cường hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng thông qua các buổi hội thảo và khóa tập huấn trực tuyến chuyên sâu. Tại đây, người bán được tiếp cận kiến thức thực tiễn, giải đáp trực tiếp về các dịch vụ tối ưu trải nghiệm người mua, đồng thời nâng cao kỹ năng vận hành kênh Shopee Live và Shopee Video để gia tăng doanh thu trong giai đoạn cao điểm. Bên cạnh đó, bộ tài liệu chuyên đề Quản lý và Thực thi Thuế trên sàn TMĐT cũng được đội ngũ chuyên gia của Shopee biên soạn và phát hành miễn phí, nhanh chóng trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho đông đảo người bán.

Các sáng kiến hỗ trợ nhà bán hàng địa phương trong tháng 9 cũng được triển khai. Nổi bật phải kể đến Bán hàng toàn cầu (SIP), Bán hàng toàn cầu Chủ động (Direct Selling) hay chuỗi livestream “Lan Tỏa Hương Vị Việt”, nhằm quảng bá các sản phẩm “made in Vietnam” đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Cũng trong dịp này, Shopee đánh dấu gần một năm hợp tác chiến lược cùng YouTube Shopping, mở rộng cơ hội tăng trưởng cho cộng đồng đối tác tiếp thị liên kết trên khắp cả nước. Theo đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể nhận mức hoa hồng độc quyền lên đến 20% từ Shopee trong ngày 9.9, cùng cơ hội hợp tác trải nghiệm sản phẩm mới từ các thương hiệu hàng đầu. Người dùng cũng được hưởng lợi với loạt voucher độc quyền giảm đến 2 triệu đồng dành riêng cho nội dung gắn thẻ sản phẩm trên YouTube, góp phần tạo nên hành trình mua sắm kết hợp giải trí hấp dẫn, liền mạch trên đa nền tảng.

Tận hưởng đa dạng ưu đãi màu mua sắm cuối năm tại https://shopee.vn/m/99.