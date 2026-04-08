Bắt quản trị viên nhiều fanpage lớn Beat Hải Phòng, Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng Xịn

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Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5), Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng nắm được thông tin trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn bị một số đối tượng nhân danh công ty truyền thông có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức ép ký hợp đồng "Bảo trợ truyền thông", "Hỗ trợ giải quyết khủng hoảng truyền thông" gây bức xúc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh.
Trước sự việc trên, thực hiện chỉ đạo trực tiếp Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phòng CSHS đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có hành vi nêu trên. Đến ngày 7/4, Đội 5, Phòng CSHS đã phá chuyên án trên, bắt giữ các đối tượng:
Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Tùng Lâm (SN 1990, thường trú tại thôn 8 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng; chỗ ở hiện nay Phạm Tử Nghi, phường An Biên, TP Hải Phòng - là Giám đốc công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA); Nguyễn Văn Tài (SN 1992, nơi thường trú TDP Kiền Bái 4, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng; chỗ ở hiện nay: Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, TP Hải Phòng - là Phó giám đốc công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA).
|Các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài. Ảnh: Cơ quan công an.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, năm 2024, Vũ Tùng Lâm cùng Nguyễn Văn Tài thành lập Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS - VIETCOMMS MEDIA. Sau đó các đối tượng thuê trụ sở tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân, TP Hải Phòng), thuê một số nhân viên làm hoạt động quảng cáo, tư vấn truyền thông cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh.
Nhóm các đối tượng trên lập ra các Fangape, Group Facebook được nhiều người theo dõi, người tham gia như: Ăn chơi Hải Phòng, Hải Phòng - Hôm nay ăn gì, Hải Phòng Xịn, Hải Phòng xịn của tôi, Beat Hải Phòng, Beat Thủy Nguyên. Cùng với đó, các đối tượng và nhân viên công ty thường xuyên đăng tải, duyệt đăng các bài viết của người tham gia liên quan đến hoạt động kinh doanh của các cơ sở dịch vụ (ăn uống, vui chơi, du lịch,…).
Trong thời gian qua, nhóm đối tượng trên sử dụng một số tài khoản Facebook ảo, chủ động đăng hoặc duyệt đăng các bài viết, clip review của người tham gia phản ánh không tích cực đến hoạt động kinh doanh của một số cơ sở (thường là kinh doanh dịch vụ ăn uống). Sau đó, đối tượng Vũ Tùng Lâm, Nguyễn Văn Tài liên hệ với chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nêu trên để làm việc.
Khi những người đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh đề nghị phía Lâm, Tài cho liên hệ với người đăng bài để làm việc, nhờ xóa bài đăng thì 2 đối tượng không đồng ý. Chúng yêu cầu các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên phải ký một hợp đồng "Quảng cáo truyền thông", "Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông" với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng/năm thì mới tiến hành "hỗ trợ" xóa các bài đăng trên.
Do tâm lý sợ ảnh hưởng uy tín của doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh nên mặc dù không mong muốn, các chủ doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên buộc phải ký kết các hợp đồng "Quảng cáo truyền thông", "Hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông" với Công ty của Lâm, Tài. Sau khi ký hợp đồng và thanh toán tiền, Lâm và Tài mới xóa các bài viết trên các Fanpage, Group Facebook do chính mình là quản trị viên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hãy trình báo Phòng Cảnh sát hình sự (Điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại 0904.127.567.
|Trước đó, tại buổi họp báo của Bộ Công an về tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I-2026, tổ chức chiều 3-4, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhấn mạnh: đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành của mình. Thực tế cho thấy, nhiều nội dung do thành viên đăng tải chưa được kiểm duyệt, quản lý chặt chẽ, gây ra không ít hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
Đối với các hành vi như: biết nhưng không ngăn chặn hoặc không xóa bỏ nội dung vi phạm; cho phép, tạo điều kiện để người dùng đăng tải nội dung vi phạm; không thực hiện nghĩa vụ kiểm duyệt theo quy định; hưởng lợi từ các hành vi vi phạm; không hợp tác với cơ quan chức năng trong việc gỡ bỏ thông tin, nội dung vi phạm… cần phải xử lý nghiêm minh. Đồng thời, các hội, nhóm và quản trị viên vận hành cũng phải thực hiện trách nhiệm tương tự như các cơ quan báo chí trong đời sống thực.
Việc xác thực định danh chủ quản hội, nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội.
Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân do Bộ Công an chủ trì.