Bộ TT&TT họp báo thường kỳ tháng 9/2023: 100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành kiến trúc chính quyền điện tử 2.0

Họp báo thường kỳ tháng 09 /2023 tại Bộ TT&TT.

Một số kết quả nổi bật trong tháng 09/2023

Doanh thu toàn ngành: Trong tháng 09/2023, doanh thu toàn ngành TT&TT đã đạt 367.137 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 9/2023, doanh thu toàn ngành đã ước đạt 2.655.661 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước: Ngành TT&TT đã nộp ngân sách nhà nước ước đạt 9.295 tỷ đồng trong tháng 09/2023, tăng 3% so với tháng trước và tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hết tháng 09/2023, tổng số tiền nộp ngân sách toàn ngành là 74.097 tỷ đồng.

Quyết định và Báo cáo đáng chú ý: Bộ TT&TT đã trình Chính phủ một loạt quyết định và báo cáo quan trọng, bao gồm danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập, kế hoạch triển khai Luật giao dịch điện tử, tổng thể việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí và nhiều quyết định khác liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.

Sự kiện quan trọng: Trong tháng 09/2023, Bộ TT&TT đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số, tham gia Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu, và tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16.

Phát Triển Các Lĩnh Vực Quản Lý Nhà Nước

Doanh thu dịch vụ bưu chính trong tháng 09/2023 đạt 5.250 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái; Lĩnh Vực Viễn Thông đã có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 78,76%, tăng 8,48 % so với cùng kỳ năm 2022; Số thuê bao điện thoại thông minh tăng lên 100,6 triệu thuê bao, số thuê bao băng rộng di động đạt 85,6 triệu thuê bao.

Lĩnh vực Viễn thông, tính đến tháng 9/2023, số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,6 triệu thuê bao, tăng 4,1 triệu thuê bao (4,25 %) so với cùng kỳ năm 2022; Số thuê bao băng rộng di động đạt 85,6 triệu thuê bao (tương ứng với 86,06 thuê bao/100 dân) tăng 3,88 % so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, tốc độ băng rộng cố định 93,11 Mbps (tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 46 và cao hơn trung bình thế giới là 82,77 Mbps; Tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động 47,08 Mbps (tăng 19,52% so với cùng kỳ năm 2022), xếp thứ 49 và cao hơn trung bình thế giới là 43,2 Mbps).

Lĩnh vực Chuyển đổi số: Tại 63 tỉnh, thành phố đã thành lập 76.905 Tổ Công nghệ số cộng đồng. Hoàn thành kiến trúc chính quyền điện tử 2.0 và ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số. 100% Bộ, ngành và địa phương đã ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số (22/22 bộ, ngành; 63/63 tỉnh, thành phố).

Lĩnh vực Chính phủ số, tổng số giao dịch tính đến ngày 23/8/2023 trên nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đã đạt 364.762.969 giao dịch. Đã có 100% Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số.

Doanh thu trong lĩnh vực an toàn thông tin tăng mạnh, đạt 432 tỷ đồng trong tháng 9/2023. Tấn công mạng giảm xuống 903 cuộc so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tính riêng lĩnh vực Kinh tế số và Xã hội số đã có tỷ trọng kinh tế số/GDP trong quý 2 năm 2023 đạt 15,26%. Việt Nam xếp thứ 9 toàn cầu và thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về lượt tải ứng dụng di động.

Lĩnh vực Công nghiệp ICT tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực, giá trị xuất khẩu sản phẩm phần cứng, điện tử trong 09 tháng đầu năm 2023 đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng.

Số lượng doanh nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ quản lý phần mềm tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Kế Hoạch Triển Khai Trọng Tâm Trong Tháng 10/2023

Bộ TT&TT sẽ tiếp tục triển khai Luật giao dịch điện tử, hoàn thiện hệ thống thẻ y tế quốc gia. Tổ chức thành công Hội nghị Các điều ước Quốc tế về Chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và thúc đẩy việc phát triển 5G và các ứng dụng công nghệ mới. Tổ chức thành công lễ hội Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam lần thứ 23.

Cuộc họp báo kết thúc với sự nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số và sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu suất và phục vụ công chúng tốt hơn. Bộ TT&TT đã cam kết tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo ngành TT&TT tiếp tục phát triển mạnh mẽ và góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước.