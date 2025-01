Come Home chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam

Come Home là thương hiệu cung cấp giải pháp toàn diện về trang trí nội thất cho người Việt hiện đại thuộc mảng kinh doanh mới của Tập đoàn Central Retail, với định hướng trở thành trung tâm trong đời sống của người Việt. Đây cũng là một trong những dự án Phi thực phẩm trọng điểm của Tập đoàn Central Retail trong năm 2023.

Với những chuyên gia giàu kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực thiết kế nội thất tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, Come Home sẽ mang đến những bản vẽ thiết kế nội thất theo sở thích của khách hàng, tư vấn và khai thác sâu hơn về phong cách sống, thói quen sinh hoạt của từng nhóm khách hàng cụ thể. Để từ đó có thể truyền cảm hứng và cung cấp giải pháp trang trí thiết kế nội thất mang tính ứng dụng thực tiễn nhất phù hợp theo nhu cầu và mong muốn của khách hàng.

Đáng chú ý với các trang thiết bị nội thất từ Come Home, khách hàng có thể thỏa sức sáng tạo, kết hợp (mix và match) giữa sản phẩm nội thất và đồ trang trí cho toàn bộ ngôi nhà của họ. Bất kể phong cách nào, khách hàng đều có thể kết hợp các sản phẩm một cách hài hoà và tiết kiệm thời gian tại Come Home.

Tại Come Home có 3 nhóm phong cách chính:

Nhóm Modern International: tượng trưng cho sự hiện đại, phóng khoáng, thanh lịch, mang hơi thở quốc tế.

Nhóm Modern Simplicity: với phong cách Bắc Âu nổi bật nằm ở nét tối giản, đường nét rõ ràng, sử dụng các tone màu cơ bản làm điểm nhấn trong thiết kế.

Và cuối cùng là nhóm Vietnamese Roots: được lấy cảm hứng từ cuộc sống của người Việt vào các thế kỷ trước, điểm nổi bật trong phong cách Vietnamese Roots chính là tính thuần Việt, đơn giản mộc mạc, thủ công, thiết kế đơn giản nhưng đầy màu sắc.

Ngoài ra, Come Home còn là một trong những cửa hàng nội thất đầu tiên tại Việt Nam triển khai mô hình cửa hàng “Một điểm đến - One Stop Shopping”. Theo đó đây sẽ là cửa hàng cung cấp giải pháp toàn diện về trang trí nội thất “Một điểm đến” (One Stop Shopping) độc nhất và đầu tiên tại Việt Nam. Từ trải nghiệm tham quan, mua sắm theo từng dòng sản phẩm riêng biệt, những “căn phòng” mô phỏng thực tế các khu vực trong ngôi nhà bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,… sẽ truyền cảm hứng cho khách hàng và khu vực trưng bày các phụ kiện trang trí nhà cửa.

Với hơn 3.000m2 tại TTTM SC VivoCity, các “căn phòng” mô phỏng cũng như những khu vực giả định trong ngôi nhà, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp,… đều được thiết kế chỉn chu với nhiều phong cách và mức giá khác nhau để khách hàng có thể chọn lựa.

Đặc biệt tại đây, với Công Cụ Thiết Kế Nội Thất Trực Tuyến “Room Planner”, các chuyên gia của Come Home sẽ giúp khách hàng tận dụng tối đa không gian sống của mình với sự lựa chọn nội thất đa dạng và trực quan hóa thông qua ứng dụng công nghệ AR thiết kế nội thất 3D cho ngôi nhà phù hợp với phong cách cá nhân của họ.