Công chức bị tạm đình chỉ nếu nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 727, trong đó có nội dung về thủ tục hành chính liên quan đến việc tạm đình chỉ đối với công chức, viên chức nhằm đảm bảo tính liêm chính và hiệu quả trong thực thi công vụ.

Theo quyết định này, công chức có thể bị tạm đình chỉ công tác nếu có hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận hoặc uy tín tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; cố tình trì hoãn, đùn đẩy trách nhiệm hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao cũng thuộc diện xem xét tạm đình chỉ.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Những trường hợp công chức đang bị xem xét, xử lý kỷ luật mà cố ý không thực hiện yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm của bản thân hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác để tác động, gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý hoặc nếu để tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật cũng bị tạm đình chỉ công tác.

Tương tự, công chức đã bị xử lý kỷ luật về Đảng và đang trong thời gian chờ xem xét, xử lý chức vụ chính quyền mà nếu tiếp tục công tác sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng thuộc diện bị tạm đình chỉ.

Việc tạm đình chỉ công tác còn có thể được thực hiện theo văn bản đề nghị từ các cơ quan thanh tra, kiểm toán, tố tụng hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

Các trường hợp khác được xử lý theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định tạm đình chỉ được thực hiện chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ khi xác định có căn cứ tạm đình chỉ, cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ có trách nhiệm báo cáo, đề xuất người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ.

Chậm nhất là 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ chức, cán bộ, người đứng đầu ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức.

Trường hợp tạm đình chỉ công tác không đúng quy định hoặc khi có kết luận công chức không vi phạm, chậm nhất là 3 ngày làm việc kể từ ngày có đủ cơ sở, người đứng đầu ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với công chức, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý công chức.

Quyết định tạm đình chỉ công tác và quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác (nếu có) phải được công bố trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức và gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các trường hợp miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Quyết định của Bộ Nội vụ cũng quy định cụ thể về thủ tục miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Theo đó, công chức lãnh đạo, quản lý sẽ bị xem xét miễn nhiệm nếu bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; hoặc xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức còn có thể bị miễn nhiệm nếu bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác; vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm với công chức lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu để cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Với viên chức quản lý, việc xem xét miễn nhiệm được thực hiện trong trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà cấp có thẩm quyền xác định là năng lực hạn chế, uy tín giảm sút; viên chức bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo 2 lần trở lên trong cùng thời hạn bổ nhiệm; có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.