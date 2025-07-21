Trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và trao Giải Đặc biệt tại Lễ trao giải.

Cùng tham dự và trao giải tại buổi lễ có đại diện lãnh đạo: Hội Nhà báo Việt Nam; Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Cục Báo chí, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; báo Tiền phong; Truyền hình Quốc phòng; Tạp chí Cộng sản; các Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi "Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025".

Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của các các tác giả, nhóm tác giả, đại diện tập thể cơ quan báo chí đã đạt giải tại cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025.

Đây là lần thứ 9 cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tài chính” được tổ chức kể từ năm 2006. Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực kinh tế - tài chính và hoạt động của ngành Tài chính. Thông qua cuộc thi nhằm làm sáng tỏ thêm những mốc son và dấu ấn vẻ vang trong chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính; khẳng định vai trò quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh.

Qua mỗi kỳ tổ chức, cuộc thi đã thu hút được sự hưởng ứng ngày càng nhiệt tình, trách nhiệm của rất nhiều cơ quan báo chí, nhiều tác giả tâm huyết trong cả nước. Số lượng các cơ quan báo chí, các tác giả gửi bài tham gia dự thi mỗi năm một tăng cao và chất lượng các tác phẩm ngày càng có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Đại diện nhóm tác giả nhận giải đặc biệt.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Tổ chức “Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025” gửi lời chúc mừng các nhà báo, các tác giả đã đạt giải tại cuộc thi Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính năm nay.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, ngành Tài chính đã trải qua 80 năm xây dựng và lớn mạnh cùng đất nước. Trong suốt chặng đường đó, những dấu mốc phát triển và thành tựu mà ngành Tài chính đạt được luôn gắn liền với sự đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ và ủng hộ to lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo chí cách mạng Việt Nam.

“Cuộc thi năm nay đặc biệt ý nghĩa, gắn với sự kiện ngành Tài chính kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển. Các đề cử của giải thưởng năm nay đã bao quát hết được rộng khắp các lĩnh vực kinh tế - tài chính và cả các sự kiện nổi bật, làm sáng tỏ thêm những mốc son trong chặng đường lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính, khẳng định vai trò của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu.

Đại diện các tác giả đạt giải A.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025 tiếp tục có sự đổi mới so với các lần tổ chức trước đó, khi Lãnh đạo Bộ Tài chính quyết định mở rộng thể loại tác phẩm dự thi là các tác phẩm thuộc 04 loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh và báo truyền hình, tích cực động viên, khích lệ các nhà báo, các tác giả hăng hái trong thực hiện tin, bài về ngành Tài chính.

Năm nay, số lượng các cơ quan báo chí, các tác giả gửi bài dự thi tăng cao, với hơn 2700 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí, là minh chứng cho sức lan tỏa của cuộc thi cũng như sự quan tâm của các nhà báo và các cơ quan báo chí cả nước đối với công tác của ngành Tài chính. Cùng với đó, chất lượng các tác phẩm có nhiều đổi mới, đa dạng về thể loại, phong phú về chủ đề, bám sát các sự kiện, đề cập nhiều vấn đề mới đã và đang đặt ra trong thực tiễn phát triển kinh tế - tài chính của đất nước.

Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức, Hội đồng Chung khảo cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025” đã lựa chọn được các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc để trao giải.

Đại diện các tác giả đạt giải B.

Theo đó, Giải Đặc biệt đã được trao cho nhóm tác giả: Cao Thị Thanh Trà, Vũ Văn Nhất của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam với loạt phóng sự truyền hình: Ngành Bảo hiểm nỗ lực hỗ trợ, bồi thường khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi).

Ban Tổ chức cũng đã trao 04 giải A, 20 giải B, 28 giải C cho các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. (Danh sách chi tiết các tác phẩm đạt giải gửi kèm theo). Đồng thời, 09 tập thể cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu vào thành công của cuộc thi và đóng góp tích cực vào kết quả công tác thông tin – tuyên truyền về lĩnh vực tài chính – đầu tư cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đại diện các tác giả đạt giải C.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng Giải thưởng, “Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ IX năm 2025” đã đạt được những kết quả quan trọng, đó là:

Thứ nhất, thông qua các tác phẩm dự thi đã khẳng định và làm sáng tỏ kết quả, thành tích đạt được trong công tác tài chính - ngân sách; khẳng định vai trò quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực lan tỏa ra rộng rãi xã hội hình ảnh về một ngành Tài chính năng động, đổi mới, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước.

Thứ hai, Cuộc thi đã tạo ý nghĩa tích cực trong việc động viên, khuyến khích, gắn kết các nhà báo ở các cơ quan thông tấn, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách và hoạt động của ngành Tài chính; đồng thời tôn vinh các tác giả có tác phẩm tiêu biểu và có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về Tài chính Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng trao giải tập thể cho 9 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt, có đóng góp tích cực vào thành công của Giải.

Thứ ba, công tác tổ chức giải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm và đạt được đúng mục đích, tiêu chí mà Lãnh đạo Bộ Tài chính đã đề ra.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã chính thức phát động cuộc thi “Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ X năm 2027”, nhân kỷ niệm 82 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2027).

Ban Tổ chức mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí để Giải báo chí toàn quốc về ngành Tài chính lần thứ X năm 2027 thành công tốt đẹp.

Thông qua cuộc thi nhằm làm sáng tỏ thêm những mốc son và dấu ấn vẻ vang trong chặng đường lịch sử 82 năm xây dựng và phát triển của ngành Tài chính; đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh; khẳng định vai trò quan trọng của ngành Tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần cùng đất nước lập nên những kỳ tích trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc.