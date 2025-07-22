Chứng chỉ lưu ký - Cơ hội và công cụ đầu tư mới cho nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam

Tham dự hội thảo có ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN; ông Nguyễn Quang Thương, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX); bà Bernice Tan, Phó Chủ tịch Sở GDCK Singapore (SGX); cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của UBCKNN, SGX, VNX. Hội nghị thu hút đông đảo sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của các chuyên gia, đại diện công ty chứng khoán, công quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết.

Luật Chứng khoán năm 2019 đã tạo nền tảng pháp lý cho việc chào bán chứng khoán của tổ chức phát hành Việt Nam ra nước ngoài; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán hướng dẫn chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký chào bán, niêm yết chứng khoán ra nước ngoài, trong đó có sản phẩm chứng chỉ lưu ký; Thông tư số 119/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng đã có quy định về chuyển quyền sở hữu chứng khoán phục vụ phát hành hoặc hủy chứng chỉ lưu ký... Đây là nền tảng pháp lý quan trọng đề Việt Nam từng bước triển khai và phát triển việc chào bán, niêm yết ra nước ngoài (trong đó có hình thức chào bán, niêm yêt chứng chỉ lưu ký) một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Hội thảo được tổ chức để các cơ quan quản lý, các Sở GDCK và các thành viên thị trường cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường vốn quốc tế dưới hình thức chứng chỉ lưu ký.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban pháp chế - Đối ngoại, UBCKNN cho biết sau hơn hai thập kỷ phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, việc thúc đẩy chào bán và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài, đặc biệt thông qua các công cụ như chứng chỉ lưu ký (Depository Reciept – DR), đang là một yêu cầu tất yếu, không chỉ để mở rộng kênh huy động vốn quốc tế mà còn giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trên thị trường tài chính quốc tế; đồng thời, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư toàn cầu tiếp cận dễ đàng hơn với doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện UBCKNN chia sẻ, trong thời gian tới, UBCKNN sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tài chính quôc tế, các Sở giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới, các chuyên gia... để đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, đảm bảo quá trình chào bán và niêm yết DR được diễn ra thuận lợi, minh bạch và hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc VNX trình bày tại Hội thảo

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Quang Thương - Phó Tổng Giám đốc VNX đã chia sẻ định hướng phát triển sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Theo ông Thương, Việt Nam đã có cơ sở pháp lý cho việc phát hành và niêm yết chứng chỉ lưu ký trên cổ phiếu Việt Nam tại nước ngoài và thực tế bước đầu đã triển khai thành công. Hiện nay chứng chỉ lưu ký trên cổ phiếu Việt Nam đã phát hành tại thị trường Thái Lan. Thời gian tới, VNX tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương với SGX, trong đó đẩy mạnh hợp tác chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các sản phẩm, công nghệ mới và phối hợp với SGX triển khai phát hành DR trên cổ phiếu Việt Nam tại Singapore.

Bà Bernice Tan - Phó Chủ tịch Sở GDCK Singapore trình bày tại Hội thảo

Tham gia thuyết trình tại Hội thảo, bà Bernice Tan - Phó Chủ tịch Sở GDCK Singapore đã cung cấp thông tin tổng quan về thị trường chứng khoán SGX cũng như chia sẻ kinh trong việc xây dựng khung khổ pháp lý, kỹ thuật, triển khai, vận hành và quản lý sản phẩm chứng chỉ lưu ký; sự phối hợp giữa SGX và các Sở Giao dịch trong khu vực ASEAN trong phát hành chứng chỉ lưu ký liên sàn giao dịch.

Theo bà Bernice Tan, việc phát hành chứng chỉ lưu ký liên sàn giao dịch sẽ tận dụng hạ tầng thị trường hiện có để đạt được kết nối thanh khoản giữa các thị trường ASEAN. Mô hình chứng chỉ lưu ký có lợi cho hệ sinh thái trong nước bằng cách mở rộng cơ hội cho các nhà đầu tư bán lẻ, trung gian và tổ chức phát hành. Đồng thời, chứng chỉ lưu ký sẽ thúc đẩy thanh khoản trên thị trường nội địa và thị trường cơ sở.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Trong phiên thảo luận, các đại biểu từ doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán… đã đặt nhiều câu hỏi với đại diện SGX về việc niêm yết chứng chỉ lưu ký của cổ phiếu Việt Nam trên thị trường Singapore, sự khác biệt giữa niêm yết chứng chỉ lưu ký và niêm yết trực tiếp ra thị trường nước ngoài, kinh nghiệm quản trị rủi ro đối với nhà đầu tư khi tham gia giao dịch chứng chỉ lưu ký…

Hội thảo đã tạo cơ hội để cơ quan quản lý, các Sở Giao dịch và các thành viên thị trường cùng trao đổi, thảo luận nhằm định hướng xây dựng khung pháp lý phù hợp, tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm mới, góp phần thúc đấy sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của thị trường chứng khoán Việt Nam.