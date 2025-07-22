Xóa ‘bớt’ cho em mùa 2: Lan tỏa hành trình phi thường vì tương lai của trẻ nhỏ

Chương trình Xóa "bớt" cho em không chỉ mang ý nghĩa y tế, mà đang dần trở thành một hành trình cộng đồng, hướng tới mục tiêu hỗ trợ trẻ em bị chàm bớt có cơ hội điều trị và hòa nhập.

Ra đời từ trái tim của bác sĩ Hoàng Văn Tâm - Phó trưởng Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em (Bệnh viện Da liễu Trung ương), chương trình “xóa ‘bớt’ cho em” mang sứ mệnh điều trị miễn phí chàm bớt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trải qua 18 tháng bền bỉ, chương trình đã giúp 40 em nhỏ từng bước thoát khỏi ánh nhìn kỳ thị và nỗi mặc cảm vì khuyết điểm trên làn da, thứ tưởng như nhỏ bé nhưng đủ sức làm tổn thương cả một tuổi thơ.

352 buổi điều trị, gần 300.000 km di chuyển khắp mọi miền đất nước - đó là con số thống kê, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu thương và khát vọng mang lại sự bình thường cho các em nhỏ bằng những nỗ lực phi thường từ đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên và các nhà hảo tâm.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo khách mời, bao gồm: Các tỉnh đoàn, các bác sĩ trên cả nước đã hỗ trợ Ekip tìm kiếm các em bé bị chàm bớt; gia đình các em cùng nhiều nghệ sĩ và KOLs lan tỏa chương trình như: Cầu thủ Thanh Bình, cầu thủ Tuấn Tài, Á hậu Huyền My...

Gala tại Hà Nội quy tụ gần 500 khách mời, trong đó có 40 em nhỏ cùng gia đình, các bác sĩ đồng hành, đại diện các tỉnh đoàn đã hỗ trợ kết nối trẻ em cần giúp đỡ và đặc biệt là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng như Á hậu Huyền My, các cầu thủ Thanh Bình, Tuấn Tài, MC Sơn Lâm,… Những người đã dùng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp nhân ái.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là công bố sự đồng hành chính thức của Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam trong mùa 2. Đây không chỉ là sự cộng hưởng về truyền thông, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận hàng triệu khán giả trên các nền tảng VTV – từ đó, đưa thông tin đến đúng những em nhỏ cần được chữa trị nhất.

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm và MC Sơn Lâm chia sẻ hành trình phi thường của Xóa "bớt" cho em.

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên VTV sẽ cùng Ekip chương trình trực tiếp tìm kiếm trẻ em bị chàm bớt tại địa phương, phối hợp sản xuất các phóng sự, ghi lại hành trình điều trị và hồi sinh tự tin cho các em. Mục tiêu mùa 2 đặt ra là điều trị cho tối thiểu 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn – gấp hơn 2 lần so với mùa đầu tiên.

Lễ nhấn nút khởi động mùa 2 khép lại Gala trong sự xúc động và kỳ vọng. Hành trình “xóa bớt” không chỉ là việc xóa đi vết bớt trên da, mà còn là hành trình chữa lành tổn thương tâm lý, trả lại tuổi thơ trọn vẹn và gieo mầm hy vọng cho tương lai.

Một số hình ảnh của sự kiện

Rất nhiều cảm xúc trong chương trình Xóa "bớt" cho em.

Niềm vui đã trở lại với cậu bé người Dao - Bàn Minh Vỹ 8 tuổi. Trước Vỹ thường bị các bạn trêu là bạn đỏ xấu xí. Một hành trình phi thường để tìm lại điều bình thường đã lấy đi rất nhiều nước mắt tại chương trình xóa "bớt" cho em.