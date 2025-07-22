Cơ hội điều trị 'chàm, bớt' cho bệnh nhân khó khăn

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm chia sẻ về lý do khởi xướng Xoá “Bớt” Cho Em và những biến chứng nguy hiểm nếu các em nhỏ không được điều trị sớm.

40 em nhỏ, 347 buổi điều trị và 300.000 km yêu thương

Theo các báo cáo từ chuyên đề chuyên ngành, mỗi năm Việt Nam có khoảng 15.000 – 20.000 trẻ sinh ra mang các vết bớt bẩm sinh như bớt rượu vang, bớt Ota, nhưng chỉ khoảng 15 – 20% được điều trị trong “thời điểm vàng” từ 0 đến 6 tuổi. Phần lớn trẻ, nhất là ở vùng nông thôn hoặc có hoàn cảnh khó khăn, phải sống chung với vết bớt suốt đời.

Nhiều phụ huynh vẫn nghĩ chàm bớt chỉ là vấn đề thẩm mỹ, trong khi thực tế, nếu không điều trị sớm, trẻ có thể gặp biến chứng nghiêm trọng. Bác sĩ Hoàng Văn Tâm cho biết, 10 – 20% trẻ bị bớt rượu vang sẽ xuất hiện tình trạng phì đại, gây đau nhức, chảy máu hoặc biến dạng khuôn mặt. Đặc biệt, bớt quanh mắt có thể gây tăng nhãn áp, dẫn tới mất thị lực vĩnh viễn, còn bớt Ota có thể gây viêm giác mạc, khiến trẻ đau, chói mắt và giảm khả năng nhìn.

Điều trị bớt bẩm sinh là hành trình dài, thường kéo dài từ 8 tháng đến 1 năm hoặc hơn, với chi phí lớn – trở thành rào cản đối với trẻ em nghèo không đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu.

Thấu hiểu những nỗi đau này, bác sĩ Hoàng Văn Tâm đã khởi xướng chương trình “Xoá Bớt Cho Em” nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận điều trị miễn phí. Đối tượng ưu tiên của chương trình là trẻ em từ 6 – 12 tuổi và các bạn trẻ từ 18 – 23 tuổi. Các em được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, thuốc bôi đặc trị và chi phí di chuyển.

Trong mùa đầu tiên, chương trình đã đi qua 20 tỉnh thành, tiếp nhận 248 hồ sơ và tổ chức 347 buổi điều trị cho 40 em nhỏ. Theo các bác sĩ trong chương trình, phần lớn các em đều mang những vết bớt rượu vang hoặc bớt Ota lớn, phân bố ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể.

Điển hình là trường hợp em Phùng Ánh Phương, mang vết bớt rượu vang lan rộng từ mặt, đầu, cổ, mông đến hai chi dưới. Các bác sĩ nhận định vết bớt của em đang có dấu hiệu phì đại, kèm theo rối loạn nhãn áp – biến chứng có thể cướp đi thị lực nếu không được can thiệp sớm.

Hay như em Nguyễn Phúc Nhân cùng mẹ vượt hơn 1.000 km từ Kon Tum ra Hà Nội điều trị. Em mang vết bớt rượu vang lớn chiếm vùng trung tâm khuôn mặt. Sau 10 buổi chiếu laser, vết bớt đã mờ hơn 70%, kết quả vượt ngoài kỳ vọng của bác sĩ và gia đình, mở ra cho em một tương lai mới tự tin hơn.

Gala thu hút đông đảo sự lan toả của dàn cầu thủ, Á hậu Huyền My, KOL - KOC và các bác sĩ.

Tiếp nối hành trình yêu thương

Trong khuôn khổ Gala, “Xoá Bớt Cho Em” cũng chính thức công bố khởi động mùa thứ hai với mục tiêu mở rộng quy mô, hướng tới hỗ trợ ít nhất 100 em nhỏ, đặc biệt ưu tiên các trường hợp tại khu vực miền Trung và miền Nam. Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ đồng hành cùng chương trình nhằm lan toả chương trình sâu rộng hơn tới những hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình không chỉ xóa đi vết bớt trên da, mà còn xoá đi phần nào gánh nặng trong lòng, mang lại niềm hy vọng cho cuộc sống của các em. Đằng sau hành trình của các em là sự đồng hành của 6 bác sĩ da liễu, 8 tỉnh đoàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện lan tỏa thông tin. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ bác sĩ, đoàn thanh niên địa phương đã trở thành cầu nối đặc biệt, giúp chương trình tiếp cận và hỗ trợ được nhiều trường hợp hơn.

Bà Phạm Vân Anh, Giám đốc Xoá “Bớt” Cho Em nhận định: “Để hành trình này đi xa hơn, chương trình rất cần đến sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, đội ngũ y bác sĩ và cả những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia. Khi đó, Xoá “Bớt” Cho Em sẽ chạm tới nhiều hơn nữa những giấc mơ còn dang dở của các em nhỏ kém may mắn”.

Đội ngũ Xoá “Bớt” Cho Em cùng đơn vị và đại sứ đồng hành thực hiện Kick - off, viết tiếp hành trình mùa 2.

Hiện chương trình đang tiếp nhận hồ sơ qua Fanpage chính thức Xoá “Bớt” Cho Em. Phụ huynh hoặc người thân có thể đăng ký trực tiếp tại đây. Đội ngũ chương trình sẽ tiến hành sàng lọc hồ sơ, thăm khám và đưa vào danh sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện.

Hành trình Xóa “Bớt” Cho Em đã, đang và sẽ tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đời đầy nghị lực và lan tỏa yêu thương, mở ra tương lai tươi sáng hơn cho những em bé từng khép mình trong mặc cảm. Mùa 2 đã sẵn sàng khởi động – hành trình ấy vẫn cần lắm những vòng tay chở che.