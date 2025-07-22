Quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán

Tham dự chương trình, về phía UBCKNN, có Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, Thanh tra UBCKNN, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán. Về phía chuyên gia đào tạo tại chương trình, có ông Tan Boon Gin - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX); các thành viên đoàn công tác thuộc Bộ phận Giám sát thành viên của Công ty Quản lý Thị trường, SGX. Buổi đào tạo còn có sự tham dự của đông đảo các học viên làm công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, bộ phận đầu tư, bộ phận giao dịch, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc/Ban Tổng giám và các đối tượng liên quan tại các CTCK.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng cho biết thời gian gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, vượt trội so với nhiều thị trường trong khu vực, với chỉ số VN-Index đang tiến sát mốc 1.500 điểm – mức cao nhất trong ba năm qua. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 7,7 triệu tỷ đồng, tương đương gần 70% GDP năm 2024. Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư không ngừng tăng, hiện đạt gần 10,3 triệu tài khoản và đã vượt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản vào năm 2025 mà Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng phát biểu khai mạc chương trình đào tạo. Ảnh: TTTT.

“Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam không ngừng phát triển, hội nhập sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế và hướng tới mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thì công tác quản trị rủi ro ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch và bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.” Phó Chủ tịch UBCKNN chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hà Duy Tùng cho rằng, đối với các công ty chứng khoán (CTCK), quản trị rủi ro giữ vai trò then chốt trong hoạt động của các công ty, giúp các công ty nhận diện, đánh giá và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của các rủi ro. Quản trị rủi ro có vai trò như một "người gác cổng", đảm bảo rằng các công ty chứng khoán luôn chủ động, có kế hoạch phòng ngừa, ứng phó rủi ro và không bị tổn thất nghiêm trọng khi xảy ra các biến động bất ngờ.

Theo đó, ông Hà Duy Tùng đề nghị người làm công tác quản trị rủi ro trong các công ty chứng khoán phải am hiểu về khái niệm, quy trình quản trị rủi ro, có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, chứng khoán, đồng thời phải được trang bị kỹ năng, thông tin để có thể xây dựng được các chiến lược phòng vệ, quản trị cũng như đề ra giải pháp xử lý tốt nhất khi gặp các rủi ro.

Chia sẻ thông tin tại chương trình đào tạo, ông Tan Boon Gin - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Thị trường - SGX nhấn mạnh về mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Việt Nam ở cấp độ đa chiều từ người dân với người dân, chính phủ với chính phủ và doanh nghiệp với doanh nghiệp. Việt Nam là một đối tác đặc biệt quan trọng và là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Singapore. Năm 2024, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu của Việt Nam. Đầu năm 2025, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với một trọng tâm mới là “hỗ trợ hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các sáng kiến thị trường vốn, bao gồm các sáng kiến kết nối thị trường chứng khoán và chứng chỉ lưu ký”.

Tan Boon Gin - Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Thị trường – SGX phát biểu tại chương trình đào tạo. Ảnh: TTTT.

Ông Tan Boon Gin khẳng định, việc SGX tham gia sự kiện hôm nay là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác trên thị trường vốn. Ở cấp độ sở giao dịch, năm 2024, SGX cũng đã ký Biên bản ghi nhớ song phương giữa VNX và SGX để cập nhật Biên bản ghi nhớ năm 2007 giữa SGX và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE). Và ở cấp độ ASEAN, SGX cũng đã ký Biên bản ghi nhớ với tất cả các sở giao dịch chứng khoán ASEAN khác vào năm 2024 để hợp tác cung cấp Chứng chỉ Lưu ký.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm đối tác trung tâm và trung tâm quản lý rủi ro giúp làm cầu nối giữa những người tham gia thị trường trong nước và quốc tế, ông Tan Boon Gin tin tưởng rằng đội ngũ SGX với nhiều kinh nghiệm giám sát chia sẻ trong buổi đào tạo này sẽ giúp ích cho các cán bộ tham dự trong các hoạt động quản lý rủi ro – điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực nâng hạng lên Thị trường Mới nổi.

Chuyên gia SGX chia sẻ kinh nghiệm trong buổi đào tạo. Ảnh: TTTT.

Tại chương trình đào tạo “Quản trị rủi ro cho công ty chứng khoán”, các chuyên gia đã trình bày nhiều nội dung, gồm: Giới thiệu tổng quan về quản trị rủi ro CTCK; Quản lý rủi ro tài chính, thanh khoản và tín dụng cho CTCK; Quản lý rủi ro hoạt động và công nghệ cao cho các CTCK; Khung pháp lý hiện hành về Quản trị rủi ro CTCK tại Việt Nam. Khoá được thiết kế cho các cán bộ làm công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, bộ phận đầu tư, bộ phận giao dịch, thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc/Ban Tổng giám và các đối tượng liên quan.

Các học viên nhận chứng chỉ sau chương trình đào tạo. Ảnh: TTTT.

Thông qua chương trình đào tạo, người tham dự có thể hiểu rõ hơn về các đối tượng liên quan đến CTCK và các rủi ro đến từ các đối tượng liên quan đó trong quá trình hoạt động kinh doanh trong nước và hội nhập thị trường vốn quốc tế; Quy trình xây dựng chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả; và các nội dung cơ bản về quản trị rủi ro trong điều kiện, hoàn cảnh thị trường mới (quản lý khách hàng quốc tế - đánh giá khách hàng, ràng buộc pháp lý khách hàng, quản lý ký quỹ, bảo vệ tài sản khách hàng; quản lý tiền mặt; v.v. ). Sau khoá học, người tham dự được trao Giấy chứng nhận hoàn thành khoá học.