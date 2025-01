Garmin ra mắt bộ đôi đồng hồ chủ lực thế hệ mới

Sự kiện ra mắt bộ đôi đồng hồ GPS hiệu suất cao epix Pro và GPS đa môn thể thao fēnix 7 Pro được tổ chức với thông điệp “Dấu ấn đam mê - Only the best will do” nhằm giúp người dùng có thể theo dõi sức khỏe chuyên sâu cũng như có được chế độ luyện tập ngày một tốt hơn.

Đáng chú ý, cả 2 thế hệ đồng hồ mới đều sở hữu thời lượng pin vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động ngoài trời. Cụ thể, epix Pro đạt thời lượng pin lên tới 31 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh, giúp người dùng tự tin chinh phục mọi cuộc phiêu lưu trường kỳ. Còn fēnix 7 Pro cung cấp thời lượng pin lên đến 37 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và 139 ngày ở chế độ GPS thám hiểm, đủ sức cân mọi môn thể thao dù ngày hay đêm.

Chia sẻ về hai sản phẩm chủ lực mới, ông Ivan Lai - Giám đốc Khu vực của Garmin cho biết: “Hơn thập kỷ qua, dòng fēnix cao cấp của Garmin đã sát cánh cùng người dùng trong mọi môn thể thao, mọi cuộc phiêu lưu khắc nghiệt. Tiếp tục vươn tầm hành trình này, chúng tôi mang đến thế hệ fēnix 7 Pro mới nhất với nhiều cải tiến về tập luyện và bản đồ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tự hào giới thiệu thế hệ epix Pro tiếp theo, hội tụ các công cụ tập luyện sáng tạo hàng đầu từ Garmin dành cho người dùng muốn trở thành phiên bản xuất sắc nhất. Với 3 kích cỡ vừa với mọi cổ tay, bạn sẽ dễ dàng trải nghiệm loạt tính năng vượt trội chỉ có trên epix Pro”.

Chi tiết hơn về epix Pro thế hệ mới, đây là mẫu đồng hồ thông minh GPS hiệu suất cao được thiết kế ấn tượng, thời lượng pin bền bỉ, cùng các tính năng tập luyện tối ưu. Cùng với màn hình cảm ứng AMOLED là 3 kích cỡ để người dùng có thể lựa chọn. Trên màn hình hiển thị các tiện ích hàng ngày như thông báo thông minh, theo dõi chứng khoán, theo dõi “jet lag” chuyến bay cũng như tích hợp hơn 100+ môn thể thao đa dạng.

epix Pro được tạo nên bởi chất liệu sapphire và titan cao cấp, với 5 nút bấm truy cập nhanh, thiết bị cũng có khả năng tương thích với dây đeo QuickFit kim loại, da, nylon và silicon để dễ dàng phối ghép.

Nói về khả năng thể thao, epix Pro hoàn toàn có thể theo dõi bằng dữ liệu chuyên sâu cho bất kỳ niềm đam mê nào. Từ xem đồ họa hướng dẫn thực hiện các bài tập Tim mạch, Sức mạnh, Yoga và Pilates hay khám phá đi bộ đường dài, đạp xe địa hình, trượt tuyết, lướt sóng… ngay trên màn hình đồng hồ.

Theo dõi sức khỏe 24/7 là một điểm mạnh không thể phủ nhận của epix Pro với cảm biến nhịp tim Gen 5 WHR, Pulse Ox, Body Battery™, mức độ căng thẳng, chỉ số giấc ngủ,... để kiểm soát cơ thể. Đặc biệt, cố vấn Jet Lag cho phép người dùng nhập chuyến bay vào lịch Garmin Connect và nhận tư vấn mức tiếp xúc ánh sáng, giấc ngủ và lịch hoạt động để giảm thiểu lệch múi giờ.

Linh hồn của một chiếc đồng hồ thông minh chính là khả năng kết nối, và với epix Pro người dùng dễ dàng kiểm tra Thông báo, Theo dõi an toàn, Phát hiện sự cố, Trợ giúp và LiveTrack… để yên tâm tập luyện hơn. Ngoài ra, có thể tải xuống kho nhạc từ Spotify.

Chương trình đào tạo miễn phí cho cự ly marathon 5km, 10km, 21km mang tên Garmin Coach với các cuộc đua gợi ý, mẹo luyện tập, đề xuất bài tập hàng ngày, dự đoán thời gian hoàn thành. Với chạy đường dài, epix Pro cung cấp các tính năng tập luyện nâng cao PacePro™, ClimbPro, Sức bền theo thời gian thực…

Việc trang bị các tính năng thiết lập bản đồ cao cấp như Công nghệ SatIQ™ và GNSS đa băng tần, bản đồ TopoActive, bản đồ Outdoor Maps+… sẽ giúp các nhà thám hiểm dễ dàng đi đúng hướng chỉ bằng cách nhấn tạo tuyến đường khứ hồi bằng định tuyến Trendline™ để tìm lộ trình tốt nhất.

fēnix 7 Pro phiên bản nâng cấp mới là một chiếc đồng hồ thông minh GPS đa môn thể thao fēnix 7 Pro trang bị màn hình MIP với 3 kích cỡ cùng nhiều tính năng tập luyện mới như: Điểm sức bền và Điểm leo đồi, nâng cấp UP AHEAD và Tải tập luyện, mang đến bức tranh phân tích chuyên sâu hơn trước cuộc đua.

Điểm đáng giá của fēnix 7 Pro nằm ở loạt công cụ dành cho người dùng mọi lúc mọi nơi như đèn pin LED, bản đồ nâng cấp và GNSS đa băng tần chính xác trong mọi cuộc phiêu lưu.

Để chinh phục đa môn thể thao tích hợp, fēnix 7 Pro nhờ vào bộ công cụ tập luyện nâng cao. Sau khi thức dậy, vận động viên sẽ nhận Bản tin buổi sáng để biết hôm nay nên nghỉ ngơi hay chăm chỉ. Các chỉ số tập luyện nâng cao như Điểm leo đồi, Điểm sức bền, thiết bị sở hữu VO2 tối đa, Trạng thái tập luyện… nhằm đánh giá hiệu suất tổng thể cả ngày. PacePro™ sẽ hướng dẫn tốc độ chạy bộ hoặc đạp xe, ClimbPro tính toán các lần leo núi và Tiện ích cuộc đua hỗ trợ tập luyện chung suốt thời gian chuẩn bị thi đấu.

Với tuổi thọ pin vượt trội cùng tính năng sạc năng lượng mặt trời, người dùng không cần phải tắt fēnix 7 Pro mỗi đêm để sạc, mà vẫn an tâm nhận đầy đủ thông tin sức khỏe (Pulse Ox, Body Battery…).

Sản phẩm được bán ra với 3 phiên bản fēnix Pro 42mm - 47mm – 51mm, màn hình cảm ứng nhạy bén, nút bấm truyền thống, khung polyme cốt sợi có gờ thép và nắp sau, cùng thử nghiệm theo tiêu chuẩn quân đội Hoa Kỳ về khả năng chịu nhiệt, chống sốc và chống nước.

fēnix 7 Pro và epix Pro đều đã có sẵn trên Cửa hàng trực tuyến Garmin.com.vn, các cửa hàng Thương hiệu Garmin tại TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng cũng như các Đại lý bán lẻ của Garmin trên toàn quốc với giá bán đề xuất:

Garmin fēnix 7 Pro 42mm 47mm 51mm Sapphire 23,490,000 23,490,000 25,990,000