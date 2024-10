Giải Marathon Quốc tế TP Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 7 trở lại với nhiều điểm mới hấp dẫn

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 7 do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ chiến lược Techcombank sẽ trở lại với nhiều hoạt động sôi nổi dự kiến diễn ra từ ngày 06 đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2024.Đây là hoạt động trọng điểm nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 7 dự kiến thu hút 15.000 vận động viên trong nước và quốc tế quan tâm hưởng ứng, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện marathon lớn nhất Việt Nam, đồng thời tôn vinh tinh thần năng động của Việt Nam và khuyến khích lối sống khỏe, lành mạnh.

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm ấn tượng hơn nữa cho các vận động viên, mùa giải năm nay Ban Tổ chức đặc biệt xây dựng nhiều chương trình hoạt động điểm nhấn, cụ thể:

• Mở đầu tuần lễ sự kiện là Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng (Mass Participation World - MPW) sẽ diễn ra từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12. Đây là một trong những Hội nghị danh giá về thể thao với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, khách mời đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, qua đó góp phần đánh dấu vị thế ngày càng vững mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến du lịch thể thao toàn cầu.

• Lần đầu tiên, Làng Marathon và Giải chạy Thiếu nhi KIDS RUN (với sự đồng hành của tổ chức giáo dục ILA) được tổ chức tại Khu đô thị phức hợp THE GLOBAL CITY, nơi được mệnh danh là “Trung tâm mới của Thành phố” - điểm đến với nhiều hoạt động giải trí, thể thao hiện đại đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt xứng tầm vị thế.

• Đặc biệt, các vận động viên sẽ cùng nhau lan tỏa tinh thần “Sải bước tới phiên bản vượt trội”, khám phá một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại và đầy màu sắc trên cung đường chạy xuyên qua 17 di tích lịch sử và văn hóa của Thành phố, bắt đầu từ đường Lê Duẩn, Quận 1 và kết thúc tại Empire City.

• Hơn thế nữa, cung đường chạy còn đạt chứng chỉ chuẩn quốc tế do Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công nhận, kết quả của các vận động viên đủ điều kiện để đăng ký tham dự các giải Marathon danh giá trên Thế giới như Boston Marathon, Chicago Marathon và New York City Marathon…. Đây cũng là cam kết uy tín từ Ban Tổ chức sẽ mang đến nhiều trải nghiệm chuyên nghiệp xứng tầm cho tất cả vận động viên.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội vàng để chúng tôi giới thiệu những giá trị văn hóa và giải trí đặc sắc và phong phú đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Việc tổ chức các sự kiện như Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank không chỉ khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy du lịch thể thao mà còn góp phần nâng cao danh tiếng toàn cầu của thành phố, thu hút du khách quốc tế, tạo ra sự giao lưu văn hóa và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương”.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank là minh chứng cho những quyết tâm nỗ lực của chúng tôi trong việc cam kết xây dựng và phát triển một nền văn hóa thể thao sôi động, đa dạng nhiều hoạt động chuyên nghiệp mang tầm quốc tế từ thể thao cộng đồng đến thể thao thành tích cao. Qua đó góp phần khẳng định vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ Thế Giới - một điểm đến uy tín lý tưởng dành cho những người yêu thể thao”.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị, Techcombank - Đối tác chiến lược của sự kiện, chia sẻ: “Với vai trò là Đối tác chiến lược của Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Thành phố mang đến một sự kiện thể thao đầy ý nghĩa cho cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”. Techcombank mong muốn xây dựng một cộng đồng sống khỏe, khích lệ tinh thần thể thao, từ đó tạo nền tảng vững chắc để mỗi cá nhân có thể tiến tới phiên bản vượt trội hơn của chính mình, chung sức xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường và phồn vinh.

Đồng thời, thông qua giải chạy, Techcombank không ngừng kiến tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng, thu hút khách du lịch đến tham quan và quảng bá hình ảnh một thành phố Hồ Chí Minh tươi đẹp, hiện đại, sôi động đến với bạn bè quốc tế.”

Ông Rob Zamacona - Tổng Giám đốc Sunrise Events Việt Nam nhấn mạnh: “Cùng với Techcombank - Đối tác chiến lược và các đơn vị Ban Tổ chức, chúng tôi tự hào đã đồng hành chung tay phát triển Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank trở thành một trong những sự kiện thường niên trọng điểm của Thành phố. Qua đây, Ban Tổ chức cam kết sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao công tác tổ chức, luôn đặt sự an toàn là tiêu chí hàng đầu với mục tiêu mang đến nhiều trải nghiệm khó quên không chỉ dành riêng cho các Vận động viên, mà còn dành cho tất cả du khách trong và ngoài nước khi tham gia sự kiện. Sứ mệnh của chúng tôi là quyết tâm định vị Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trong những giải marathon uy tín đẳng cấp trong khu vực và xa hơn là trên Thế giới”.