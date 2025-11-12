Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và lúng túng vì không còn đèn đếm ngược. Ảnh SA

Hà Nội tạm ngưng đèn đếm ngược tại nhiều nút giao để nâng cấp hệ thống điều khiển bằng AI

Người điều khiển phương tiện tại nhiều nút giao trọng điểm ở Hà Nội gặp tình huống bất ngờ trong thời gian gần đây. Đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động bình thường với ba màu xanh, vàng, đỏ, nhưng con số đếm ngược quen thuộc đã biến mất khỏi màn hình hiển thị.

Nguyên nhân tắt đèn đếm ngược

Hàng loạt đèn tín hiệu giao thông tại Hà Nội, đã tạm thời mất chức năng đếm ngược trong thời gian gần đây. Hiện tượng này xảy ra tại các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Bà Triệu, Nguyễn Trãi và Quang Trung...

Lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết đây là phần trong kế hoạch nâng cấp hệ thống điều khiển đèn giao thông, áp dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo để tự động điều chỉnh thời gian đèn theo lưu lượng thực tế, nhằm giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả chỉ huy giao thông.

Hệ thống đèn đếm ngược được tạm thời ngưng hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển cũ bằng hệ thống mới có khả năng điều chỉnh thời gian đèn thông minh theo dữ liệu thời gian thực.

Trước đó, vào tháng 3/2025, Hà Nội đã sửa chữa, thay thế hơn 1.200 bộ đèn tín hiệu giao thông, đồng thời lên kế hoạch tiếp tục nâng cấp hệ thống, đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc trên địa bàn. Việc tạm ngưng chức năng đếm ngược hiện tại là bước tiếp theo trong chiến lược hiện đại hóa toàn diện hạ tầng giao thông của thành phố.

Công nghệ AI điều khiển thông minh

Hệ thống mới sử dụng camera chuyên dụng để thu thập dữ liệu giao thông, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo đạt độ chính xác cao, tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh và đèn đỏ tùy theo lưu lượng thực tế.

Camera này ghi nhận số lượng phương tiện qua từng làn đường, xử lý thông tin trong vài giây, sau đó ra lệnh điều chỉnh chu kỳ đèn phù hợp với tình hình giao thông. Giờ cao điểm với hàng trăm xe ùn ứ sẽ được cấp thêm thời gian đèn xanh, trong khi giờ thấp điểm với ít phương tiện sẽ rút ngắn thời gian chờ, giúp xe không phải dừng lâu vô ích.

Khi hoàn thành, hệ thống có thể đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, giúp giảm ùn tắc, tăng an toàn và hiệu quả điều hành. Khả năng kết nối các nút giao liền kề tạo nên hiệu ứng "làn sóng xanh", cho phép xe di chuyển mượt mà trên toàn tuyến đường mà không phải dừng nhiều lần.

Phản ứng từ người tham gia giao thông

Trên các diễn đàn mạng xã hội, ý kiến người dân chia làm hai nhóm. Nhóm ủng hộ cho rằng việc loại bỏ đèn đếm ngược buộc người lái tập trung quan sát, giảm thói quen phóng xe khi sắp hết đèn xanh. Nhóm phản đối lo ngại hệ thống mới gây bất tiện, nhất là với người cao tuổi và người mới tham gia giao thông.

Việc tắt đèn đếm ngược gây lúng túng cho người tham gia giao thông tại nhiều nút giao trung tâm do thói quen chờ đèn đếm ngược đã hình thành trong nhiều năm qua. Nhiều người dân tỏ ra bất ngờ và lúng túng vì không còn đèn đếm ngược, đặc biệt là tại các ngã tư lớn. Người điều khiển xe máy và ô tô đều phải điều chỉnh cách quan sát khi dừng chờ đèn đỏ, từ việc nhìn con số giảm dần sang việc tập trung theo dõi màu sắc của đèn tín hiệu.

Từ phản ứng từ người dân, cơ quan chức năng đã có điều chỉnh linh hoạt. Theo đó, một số trụ đèn thử nghiệm chỉ hiển thị số đếm ngược trong 8 giây cuối trước khi chuyển màu, giúp giảm thời gian chờ và tăng thông lượng tại các nút giao.

Phương án này cân bằng giữa mục tiêu hiện đại hóa với nhu cầu thực tế của người dân. Con số đếm ngược xuất hiện khi còn 8 giây giúp người lái chuẩn bị tinh thần khởi động xe, nhưng loại bỏ khoảng thời gian dài trước đó vốn khuyến khích hành vi tăng tốc vượt đèn vàng.

Một số nút giao thông đã khôi phục lại đèn đếm ngược theo từng giai đoạn để thu thập ý kiến và đảm bảo tính minh bạch. Cách tiếp cận này cho thấy cơ quan quản lý đang lắng nghe phản hồi để tìm phương án phù hợp nhất.

Một số chuyên gia và ý kiến công chúng cho rằng cần có đánh giá cụ thể về hành vi và phản xạ của người tham gia giao thông để điều chỉnh phù hợp. Hệ thống hiện đại có thể mang lại hiệu quả cao về mặt kỹ thuật, song yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định trong thành công của quá trình chuyển đổi.

Việc nhiều đèn tín hiệu tạm thời mất đèn đếm ngược là bước chuyển tiếp trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông tại Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn giao thông. Tuy nhiên, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin, hướng dẫn và thu thập phản hồi từ người dân để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi.

Thành công của dự án phụ thuộc vào ba yếu tố: công nghệ hoạt động ổn định, người dân thích nghi với hệ thống mới, và cơ quan quản lý linh hoạt điều chỉnh theo phản hồi thực tế. Do vậy, Hà Nội cần thu thập dữ liệu và hoàn thiện phương án trước khi mở rộng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ra toàn bộ hệ thống giao thông của thành phố.