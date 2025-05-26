Kamereo ra mắt ức gà ăn liền giữ nguyên dinh dưỡng

Trước xu hướng người Việt ngày càng quan tâm đến sức khỏe, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, dinh dưỡng cao và tiện lợi, Kamereo chính thức ra mắt dòng sản phẩm ức gà ăn liền.

Đây là bước đi chiến lược giúp Kamereo mở rộng danh mục thực phẩm tiện lợi trong năm 2025, đồng thời khẳng định vai trò kết nối công nghệ với nhu cầu tiêu dùng thực tiễn tại Việt Nam.

Theo báo cáo Healthy Food and Beverage Vietnam 2022 của Cimigo, có tới 85% người tiêu dùng Việt đang chủ động cải thiện chế độ ăn uống; trong đó 26% đã áp dụng chế độ ăn cụ thể, 52% giảm món chiên rán, 47% tăng cường chất xơ và 41% cắt giảm đường. Cùng với đó, 72% sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm được chứng nhận như VietGAP, Organic, ISO…

Người tiêu dùng Việt có thêm lựa chọn ăn nhanh với ức gà Kamereo.

Ức gà ăn liền Kamereo ra đời nhằm giải quyết “bài toán kép”: vừa đảm bảo tiêu chí sạch - lành - đậm đạm, vừa mang đến sự tiện lợi cho cuộc sống hiện đại.

Sản phẩm là kết quả hợp tác chiến lược giữa Kamereo và CP Việt Nam thương hiệu thực phẩm uy tín hàng đầu châu Á.

Nguyên liệu được tuyển chọn từ chuỗi cung ứng khép kín của CP, kết hợp quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ Kamereo, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và giá trị dinh dưỡng tối ưu.

Mỗi phần ức gà được chế biến sẵn, đóng gói tiện lợi, có thể dùng ngay hoặc kết hợp linh hoạt trong các bữa ăn hàng ngày. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với dân văn phòng, người bận rộn, gia đình hiện đại, những người tìm kiếm giải pháp ăn nhanh sống khỏe.

Ông Taku Tanaka, Giám đốc điều hành Kamereo chia sẻ: “Việc ra mắt Ức Gà Ăn Liền là một phần trong chiến lược mở rộng thực phẩm tiện lợi của chúng tôi. Kamereo mong muốn mang đến nhiều giải pháp thiết thực cho cộng đồng tiêu dùng bận rộn – không chỉ nhanh chóng mà còn đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng".

Với dòng sản phẩm mới, Kamereo không chỉ mở rộng hệ sinh thái thực phẩm mà còn tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và kết nối người tiêu dùng Việt với các tiêu chuẩn thực phẩm chất lượng quốc tế.