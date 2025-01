Kinh doanh hội thoại giúp DN tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng lên 2.5 lần

Cùng với sự phát triển của công nghệ, và sự bùng nổ của thiết bị di động, kỳ vọng của người tiêu dùng về các doanh nghiệp cũng đang tiếp tục thay đổi. Người dùng ngày nay muốn tương tác với doanh nghiệp không chỉ qua điện thoại, qua email và trực tuyến, mà còn qua các ứng dụng nhắn tin yêu thích của họ. Trong đó, 50% khách hàng cho rằng trải nghiệm quan trọng hơn đối với họ so với một năm trước. Ngoài ra, 7 trong số 10 khách hàng cho biết họ cảm thấy gần gũi hơn đối với những DN họ có thể trò chuyện bằng tin nhắn.

Kinh doanh hội thoại ra đời giúp kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời mang tới trải nghiệm kết nối cá nhân hóa bên cạnh việc giúp DN tận dụng tối đa cuộc trò chuyện giá trị để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, hàng tuần, có hơn 1 triệu người trên toàn cầu đang kết nối với ít nhất một tài khoản DN thông qua dịch vụ nhắn tin của Meta. Tại Việt Nam, kinh doanh hội thoại đóng một vai trò quan trọng với người tiêu dùng, với tỷ lệ tiếp nhận trung bình lên tới 70% theo một nghiên cứu được thực hiện bởi The Boston Consulting Group (BCG) & Meta.

Vậy làm thế nào để tận dụng kinh doanh hội thoại, gia tăng hiệu quả hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng?

Không phải mọi DN đều được trang bị đầy đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và luôn thay đổi của người tiêu dùng. Trong những năm gần đây, các DN đang đối mặt với áp lực lớn hơn bao giờ hết để cân bằng giữa trải nghiệm của khách hàng với nhu cầu về tính hiệu quả và lợi nhuận ròng (ROI).

Hiện có hơn ⅓ các DN cho rằng, việc nắm được cách mỗi đồng chi phí họ tiêu chuyển thành lợi nhuận là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, DN cũng đang phải đối mặt với những trở ngại trong ngành với những thay đổi về chính sách và quy định dữ liệu như việc loại bỏ cookies của bên thứ ba khiến khả năng tạo trải nghiệm cá nhân hóa bị ảnh hưởng. Trong đó có tới 43% nhà tiếp thị và 55% doanh nghiệp truyền thông cho biết họ quan ngại về khả năng bị ảnh hưởng khi cookies bởi bên thứ ba bị loại bỏ.

Trước bối cảnh này, kinh doanh hội thoại không chỉ giúp DN tương tác cá nhân nhiều hơn trên quy mô lớn thông qua trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa mà còn là câu trả lời cho tiếp thị kỹ thuật số hiệu quả và cách tiếp cận ít phụ thuộc hơn vào cookies đồng thời mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Forrester Consulting and Meta vào tháng 12 năm ngoái cho thấy các sản phẩm kinh doanh hội thoại có tác động tốt hơn 61% so với các kênh truyền thông đã được sử dụng trước đây. Chẳng hạn như, về doanh số bán hàng, giá trị đơn đặt hàng từ khách hàng cao hơn 22.1% nhờ có sự giao tiếp giữa người bán và người mua thông qua kinh doanh hội thoại.

Kết quả chính là ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang mở rộng chiến lược kinh doanh thông qua nhắn tin nhằm không chỉ tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và tăng số lượng khách hàng trung thành, mà còn thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Để giảm gián đoạn, tăng lợi nhuận ròng (ROI) và tiếp cận khách hàng trên quy mô lớn thông qua AI. Đây là một phần quan trọng trong DNA của Meta, và kinh doanh hội thoại của Meta là một trong những bộ giải pháp ứng dụng AI hàng đầu hiện nay để giúp các nhà tiếp thị dễ dàng gia tăng và nâng cao những gì họ đang làm.

Cụ thể, với sức mạnh của AI, Kinh doanh Hội thoại của Meta có khả năng cung cấp các cuộc hội thoại có liên quan, cùng với luồng câu hỏi và câu trả lời tự động mang lại cảm giác tự nhiên và có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm dịch vụ khách hàng của bạn. Ngoài ra, các khoản đầu tư mà Meta đang thực hiện trong mô hình AI đang góp phần cải thiện các định dạng quảng cáo như Lead Ads và Click to Message. “Click để gửi tin nhắn” (Click to messenger) là giải pháp đăng các quảng cáo mà chỉ cần xem chúng là cuộc hội thoại trực tiếp với nhà bán hàng sẽ được hiện ra trong Messenger, đã chạy thử nghiệm thành công ở Việt Nam.

Meta sẽ ưu tiên sự đơn giản và dễ dàng trong việc bắt đầu cuộc trò chuyện với khách hàng. Có đến 80-90% các đơn vị sử dụng quảng cáo trên Facebook ở Việt Nam đang sử dụng tính năng này cho thấy phản hồi của thị trường là rất tốt. Nghiên cứu ban đầu cho thấy việc sử dụng tính năng kinh doanh hội thoại giúp cho tỉ lệ chuyển đổi của doanh nghiệp tăng 2.5 lần so với trước.

Vua Nệm, là một nhà bán lẻ chăn, ga, gối, đệm tại Việt Nam. Để thu hút khách hàng trong đợt khuyến mãi cuối năm, họ đã giới thiệu một chiến dịch mới dành cho quảng cáo “Click to Messenger” và thiết lập trải nghiệm Messenger nhằm tự động cung cấp cho mọi người một mã khuyến mãi đặc biệt khi họ đã nhắn tin cho doanh nghiệp này. Nhờ đó, công ty đã ghi nhận số lượng kết nối mới qua tin nhắn tăng 54% và phạm vi tiếp cận cao gấp 3 lần từ quảng cáo “Click to Messenger” với ưu đãi tự động, khi so sánh với quảng cáo “click to Messenger” thông thường.

Để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh doanh, các DN cần tập trung vào việc thúc đẩy lợi nhuận ròng (ROI) tốt hơn, bên cạnh đó phải đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về trải nghiệm tương tác với các thương hiệu ngày càng phong phú. Meta cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp bằng chính công nghệ của mình và cung cấp khả năng tiếp cận nhanh chóng, đồng thời tạo ra những trải nghiệm tương tác với các thương hiệu được cá nhân hóa cho người tiêu dùng.

Chi tiết về cách xây dựng trải nghiệm nhắn tin quy mô lớn và dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động, thu hút khách hàng tiềm năng và giao dịch thông qua hội thoại, các DN có thể ghé thăm: https://www.facebook.com/business/business-messaging .