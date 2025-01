Long An và Kiên Giang ghi nhận thành công ban đầu với Chuyển đổi số

Mô hình Chuyển đổi Số của tỉnh Long An tại không gian trưng bày của Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tháng 7/2023/ (Nguồn: Chuyển đổi Số Long An)

Có thể nói, đây là kết quả của sự phối hợp tích cực của hơn 5.500 thành viên từ 996 tổ công nghệ số cộng đồng, được triển khai từ tháng 5-2022. Các hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh từ vị trí 16/63 tỉnh thành trên cả nước năm 2021 lên vị trí 10/63 năm 2022.

Đồng thời, tỉnh Long An đã thành lập Trung tâm dữ liệu và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, từ cấp tỉnh đến cấp xã. Điều này đã tạo ra Cổng dữ liệu mở và Cổng bản đồ số của tỉnh, mở ra cánh cửa phát triển dữ liệu số, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và nền tảng công dân "Long An số", đảm bảo 100% thủ tục hành chính có thể được tiếp nhận trực tuyến.

Tại Kiên Giang, việc chuyển đổi số cũng đã đạt được kết quả tích cực. Hạ tầng số đã nhận đầu tư mạnh mẽ, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến được triển khai một cách hiệu quả. Địa phương này cũng đang tiến hành thí điểm mạng di động công nghệ 5G tại một số vị trí trên địa bàn TP Rạch Giá và TP Phú Quốc, cùng với việc cung cấp hơn 11.000 chữ ký số cho người dân. Việc này giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính một cách tiện lợi và nhanh chóng ngay tại nhà.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang cùng Trường đại học Kiên Giang đã ký thỏa thuận hợp tác để xây dựng các chiến lược, chương trình và dự án ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm thúc đẩy chính quyền số và phát triển kinh tế-xã hội số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo tỉnh Long An và các đại biểu tham quan, trải nghiệm các sản phẩm số của tỉnh trong khuôn khổ Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư Long An tổ chức vào tháng 7/2023