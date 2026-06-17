Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các ý tưởng quảng cáo xuất sắc, giàu giá trị ứng dụng và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện đánh giá cao vai trò của Vạn Xuân Awards trong việc phát hiện và tôn vinh các chiến dịch quảng cáo sáng tạo giàu giá trị văn hóa, góp phần lan tỏa bản sắc Việt và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.

Nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Theo nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Vạn Xuân Awards là giải thưởng nằm trong Đề án “Xây dựng và quảng bá Thương hiệu Quốc gia: Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn 2020 - 2030. Giải thưởng góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm, đóng góp khoảng 7% GDP cả nước. Trong đó, lĩnh vực quảng cáo được xác định là một trong những ngành quan trọng thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh quốc gia và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Khơi nguồn sáng tạo từ giá trị văn hóa Việt

Sau ba mùa tổ chức từ năm 2023 đến 2025, Vạn Xuân Awards đã thu hút hơn 3.700 tác phẩm dự thi, quy tụ khoảng 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo tham gia đồng hành. Nhiều chiến dịch quảng cáo mang dấu ấn Việt đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng và thị trường sáng tạo.

Năm nay, giải thưởng lựa chọn chủ đề “Văn hóa khơi nguồn thịnh vượng”, hướng tới việc khai thác các giá trị văn hóa dân tộc dưới góc nhìn sáng tạo hiện đại.

Ông Trần Việt Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, đồng Phó Ban Tổ chức chia sẻ tại lễ phát động.

Ban Tổ chức kỳ vọng các tác phẩm dự thi sẽ lan tỏa những câu chuyện đẹp về văn hóa, con người và tinh thần Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước hiện đại, giàu bản sắc và đầy sức sống.

Ông Trần Việt Tân, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, đồng Phó Ban Tổ chức nhận định, giải thưởng đang từng bước trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo. Đặc biệt, đây còn là môi trường quan trọng để phát hiện, kết nối và ươm mầm thế hệ trẻ – lực lượng sẽ góp phần định hình diện mạo ngành Quảng cáo Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và bền vững.

“Chính giá trị cốt lõi, tính thực tiễn cùng cách tổ chức chuyên nghiệp đã tạo nên sức hút bền vững cho Vạn Xuân Awards trong nhiều năm qua. Điều đó cho thấy giải thưởng đang từng bước khẳng định uy tín và góp phần nâng tầm vị thế ngành Quảng cáo Việt Nam trong khu vực”, ông Trần Việt Tân nhấn mạnh.

52 hạng mục tôn vinh các cá nhân, tổ chức xuất sắc

Năm 2026, Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards tiếp tục khẳng định vị thế giải thưởng uy tín về ngành Quảng cáo Việt Nam với chuỗi hoạt động xuyên suốt từ tháng 6 đến tháng 12/2026 với nhiều hoạt động như hội thảo chuyên ngành, tọa đàm, triển lãm trải nghiệm, giới thiệu công nghệ quảng cáo, tư vấn hướng nghiệp và các chương trình giao lưu sáng tạo.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Giải thưởng năm nay gồm 52 hạng mục, bao gồm 1 giải Grand Prix, 9 giải Vạn Xuân Classic, 39 giải Vạn Xuân và 3 giải Vạn Xuân Stars dành cho sinh viên, tài năng trẻ trên toàn quốc. Các hạng mục mở rộng sang nhiều lĩnh vực như chiến dịch thương hiệu, CSR, AI Marketing, thương mại điện tử, sự kiện, agency, production house, nền tảng quảng cáo và các cá nhân tiêu biểu trong ngành.

Theo Ban Tổ chức, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/9 đến hết ngày 20/10/2026. Vòng tuyển chọn và đánh giá chung khảo diễn ra từ ngày 30/10 đến 15/11/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong tháng 12/2026.