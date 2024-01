Samsung The Freestyle thế hệ 2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nhằm mở rộng nội dung trình chiếu và giải trí theo cách chưa từng có cho người dùng, Samsung Vina vừa chính thức giới thiệu The Freestyle thế hệ 2 với nâng cấp tuổi thọ lên đến 30.000 giờ, cải tiến tốc độ khởi động ứng dụng cùng nhiều tính năng hấp dẫn khác.

Vẫn giữ nguyên thiết kế nhỏ gọn và trải nghiệm trình chiếu di động linh hoạt mọi lúc mọi nơi, The Freestyle thế hệ 2 có thể biến mọi bề mặt, thậm chí cả trần nhà, trở thành màn hình lên tới 100 inch. Không chỉ được các chuyên gia công nghệ đánh giá cao nhờ kiểu dáng siêu gọn và trải nghiệm giải trí đắm chìm, The Freestyle thế hệ 2 còn mang theo nội dung yêu thích từ chương trình giải trí, phim ảnh và trò chơi khi di chuyển trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Chia sẻ về sản phẩm mới, bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn Samsung Vina cho biết: “Người dùng đang tìm kiếm công nghệ linh hoạt để phù hợp hơn với nhu cầu hằng ngày - đó là một trong những lý do khiến máy chiếu di động ngày càng được ưa chuộng. The Freestyle là sản phẩm độc đáo trên thị trường, tiếp tục khai phóng cách người dùng thưởng thức và tương tác với nội dung giải trí. Với phiên bản mới, người dùng có thể dễ dàng truy cập vào ứng dụng giải trí trực tuyến trên TV Samsung, chiếu các chương trình yêu thích ở độ phân giải cao trên màn hình lớn mọi lúc mọi nơi, bất kể khi đi du lịch hay tại nhà”.

Trải nghiệm giải trí nhỏ gọn đỉnh cao

Trong một kiểu dáng nhỏ gọn, vơi đế xoay linh hoạt có thể xoay 180 độ, The Freestyle thế hệ 2 có thể trình chiếu trên bất kỳ mặt phẳng nào, với kích thước màn hình từ 30 inch đến 100 inch. Bất kể người dùng chọn kích thước trình chiếu hình ảnh như thế nào, The Freestyle thế hệ 2 vẫn duy trì chất lượng hình ảnh và âm thanh 360 độ tuyệt vời.

Độ phân giải FullHD (1920×1080) cung cấp hình ảnh lớn, sắc nét và rõ ràng để người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm màn hình lớn mọi lúc, mọi nơi. Công nghệ PurColor giúp tự động tối ưu màu sắc, mang lại chất lượng hình ảnh chân thực và phong phú hơn.

Một cải tiến khác góp phần nâng cao trải nghiệm xem phim trên The Freestyle thế hệ 2 là tính năng kết hợp màn hình 2 máy chiếu (Smart Edge Blending), cho phép hai thiết bị hợp nhất và chiếu trên cùng một màn ảnh rộng, đậm chất điện ảnh, tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm khác. Tính năng này mang đến trải nghiệm xem toàn cảnh tối đa 160 inch khi xem ngang, 120 inch khi xem dọc, đảm bảo cho những buổi chiếu phim đêm hay chơi game trong phòng khách đều có hình ảnh ở mức đỉnh cao.

Để đảm bảo trải nghiệm giải trí mượt mà, The Freestyle thế hệ 2 cũng được trang bị bộ nhớ DDR mở rộng hơn, lên đến 2.0GB, phần mềm tối ưu hóa cho trải nghiệm hiệu năng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, thiết bị cho phép người dùng truy cập nội dung yêu thích, từ truyền hình cho đến phim ảnh một cách dễ dàng, biến những buổi chiếu phim trong thời gian dài trở nên đơn giản bởi không cần nhiều dây và thiết bị phụ trợ, chỉ cần kết nối Wi-Fi.

Việc thiết lập The Freestyle cũng không quá khó nhờ các công nghệ tự động canh chỉnh thông minh như Auto Leveling, Auto Focus và Auto Keystone, mang lại trải nghiệm hình ảnh tối ưu mà không phụ thuộc vào bề mặt và tiêu cự trình chiếu.

Nằm trong hệ sinh thái gia dụng thông minh của Samsung, người dùng dễ dàng trình chiếu các nội dung từ điện thoại thông minh thông qua ứng dụng SmartThings, trong khi tính năng Hiệu chỉnh thông minh sẽ tối ưu hóa cân bằng sáng dựa trên màu sắc bề mặt chiếu, giúp nâng cao trải nghiệm xem.

Đặc biệt, với những chuyến đi chơi xa, người dùng thoải mái trải nghiệm, không lo về nguồn điện khi The Freestyle có thể được cấp nguồn thông qua pin dự phòng di động hỗ trợ chuẩn USB-PD 3.0 phổ biến. Tương tự như các TV thông minh của Samsung, máy chiếu The Freestyle thế hệ 2 cũng sử dụng hệ điều hành Tizen OS, cho phép người dùng tận hưởng các gói nội dung giải trí phong phú như K+, FPT Play, VieON, Galaxy Play, TV360… và các đặc quyền khác từ TV thông minh trong thân hình của một máy chiếu di động nhỏ gọn, với trọng lượng chưa đầy 1 kg.Với nhiều nâng cấp đáng giá, The Freestyle thế hệ 2 liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng và đánh giá cao từ các chuyên trang công nghệ uy tín như giải thưởng “Editor’s Choice” và “Top Picks” từ Newsweek, Home Theater Review, Techaeris, Techlicious…

Sản phẩm chính thức được bán tại website www.samsung.com với giá bán lẻ đề nghị: 16,900,000 đồng, ưu đãi tặng kèm pin sạc dự phòng Freestyle và Túi đựng Freestyle Samsung.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.samsung.com/vn/projectors/the-freestyle/lff3c-the-freestyle-2nd-gen–sp-lff3claxxxv/