VietNamNet chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan ngôn luận thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thông tin đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trong nước và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung trao Quyết định bàn giao báo VietNamNet.

VietNamNet đồng hành cùng đồng bào cả nước

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo VietNamNet vì những đóng góp trong gần 20 năm gắn bó với Bộ KH&CN, trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng nhấn mạnh, báo VietNamNet đã từng bước khẳng định là một tờ báo điện tử chính luận, có bản sắc, là một tờ báo tiên phong về công nghệ. Báo VietNamNet là một trong những tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam, tiên phong về chuyển đổi số mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong việc sản xuất tin, bài, quy tụ đội ngũ các nhà báo sắc sẳo, chính trực, luôn có mặt ở các điểm nóng của xã hội, nêu bật được tiếng nói phản biện mang tính xây dựng thẳng thắn và khách quan. Tờ báo đã duy trì bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện rõ tầm nhìn quốc gia, hướng tới những vấn đề lớn của đất nước từ kinh tế - xã hội đến văn hoá và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi Lễ bàn giao.

Theo Bộ trưởng, việc chuyển giao VietNamNet về Bộ Dân tộc và Tôn giáo mở ra cho báo một không gian mới. Nếu trước đây, VietNamNet là tiếng nói của ngành Thông tin và Truyền thông - nơi hội tụ của công nghệ, đổi mới sáng tạo và truyền thông chính sách, nay báo sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh trong không gian văn hoá, dân tộc, tôn giáo của đất nước.

Bộ trưởng chia sẻ, trong kỷ nguyên số, công tác truyền thông về dân tộc và tôn giáo không còn là những thông tin biến tính, một chiều mà cần sự kết hợp giữa chính luận sâu sắc, công nghệ tiên tiến và nội dung nhân văn. Đó chính là thế mạnh mà VietNamNet có thể phát huy một cách tốt nhất.

Bộ trưởng kỳ vọng VietNamNet mang theo bản sắc, giá trị vốn có của mình, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và lan toả những chính sách lớn về đoàn kết dân tộc, về hoà hợp tôn giáo, về phát triển bền vững, cùng đồng bào là nơi dẫn dắt các giá trị chính luận, vừa vững vàng chính trị, vừa sắc bén về tư duy truyền thông hiện đại. Quan trọng hơn hết, VietNamNet là người bạn đồng hành của người dân Việt Nam, dù họ ở đồng bằng hay miền núi, ở phố thị hay bản làng.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng rằng, với đội ngũ làm báo giàu tâm huyết và lý tưởng, với nền tảng đã xây dựng từ những ngày đầu tiên, với sức mạnh gắn liền với công tác dân tộc và tôn giáo, VietNamNet sẽ viết tiếp những chương mới xứng đáng với tên gọi của mình - báo chí chính luận cho một Việt Nam đa sắc và đồng lòng. Thay mặt lãnh đạo Bộ KH&CN, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trước đây, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo VietNamNet trong hành trình đã qua và chúc hành trình mới của báo tiếp tục rực rỡ, kiêu hãnh và xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.

Viết tiếp sứ mệnh mới trong thời đại số

Phát biểu nhận bàn giao, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho rằng, đây không chỉ là cuộc chuyển giao hành chính mà còn thể hiện niềm tin sâu sắc của Bộ vào thương hiệu VietNamNet, và giá trị báo đã tạo dựng trong suốt 28 năm qua. Với vị trí xứng đáng là một trong những tờ báo lớn của Việt Nam, sự kiện bàn giao đánh dấu báo VietNamNet và báo Dân tộc và Phát triển hợp nhất trở thành cơ quan ngôn luận chính thức của Bộ Dân tộc và Tôn giáo với tên gọi VietNamNet.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi Lễ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của báo trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các cơ quan báo chí của Bộ cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để bứt phá vươn lên trong thời kỳ mới. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tín ngưỡng tôn giáo, do vậy báo VietNamNet không chỉ là người đưa tin mà còn là người đồng hành, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa chính sách với cuộc sống. Mỗi bài báo là kết tinh của sự tâm huyết, của tình yêu nghề và tình cảm sâu nặng với đồng bào, dân tộc và tôn giáo. Các cơ quan báo chí của Bộ phải hoà mình vào nhịp sống của đất nước của đồng bào dân tộc, tôn giáo, bám sát chủ trương đường lối chính sách của trung ương, của Quốc hội, Chính phủ để triển khai công tác thông tin tuyên truyền một cách chủ động, kịp thời, sáng tạo, tạo lập một không gian truyền thông tích cực, tạo khí thế quyết tâm, hành động quyết liệt trong toàn ngành, để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

"Với nhiều thay đổi của báo chí thời đại số, VietNamNet cần chọn con đường đi riêng, sâu sắc, tiên phong và công nghệ, phải định vị lại vai trò của mình trong thời kỳ mới, đổi mới công nghệ, xây dựng báo số, phát triển hệ sinh thái và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý. Phải là tờ báo hình mẫu, báo chí tích cực, báo chí truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy những giá trị cốt lõi và tốt đẹp của dân tộc. Đó không chỉ là định hướng phát triển mà còn là cam kết trách nhiệm với độc giả, với đất nước, với người làm báo", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho hay.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ, trong bối cảnh hiện nay, với nhiều áp lực từ thị trường, mạng xã hội, người làm báo sẽ không chỉ cần một bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn phải có tư duy kinh tế, thích ứng nhanh công nghệ và thực tiễn. Vì vậy lãnh đạo báo VietNamNet phải giữ vững được tinh thần làm báo chuyên nghiệp, nhân văn, chính trực, sống khoẻ và phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt.

Tại buổi Lễ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng công bố quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí trực thuộc. Ông Nguyễn Văn Bá được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập báo VietNamNet. Các Phó Tổng Biên tập gồm: Bà Hoàng Thị Bảo Hương, ông Lê Thế Vinh, bà Bùi Thị Hạ và ông Nguyễn Văn Phong.

Ông Lê Công Bình, Tổng biên tập báo Dân tộc và Phát triển, sẽ đảm nhận vai trò Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.