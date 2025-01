Viettel Construction đạt doanh thu gần nghìn tỷ trong tháng 4/2024

Lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn này đạt 196 tỷ đồng, tăng 5%, hoàn thành 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Doanh thu từ lĩnh vực vận hành khai thác chiếm 52% tổng doanh thu, đạt 1.888 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước. Viettel Construction cũng đã phối hợp với Viettel Telecom nâng cao chất lượng mạng cố định băng rộng và hoàn thành củng cố 27.334 trạm tín hiệu. Ngoài ra, công ty đã xử lý thành công sự cố truyền dẫn cho nhà mạng Mytel (Myanmar), MetFone (Cambodia) và các Tower Co khác.

Doanh thu từ lĩnh vực xây lắp chiếm 29% tổng doanh thu lũy kế, đạt 1.057 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Giá trị nguồn việc từ các dự án B2B đạt 659 tỷ đồng và từ các dự án B2C & SME đạt 761 tỷ đồng, lần lượt tăng 88% và 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ phủ công trình do Viettel Construction xây dựng đạt 688/701 huyện, tương đương 98% và 2.709/10.596 xã, tương đương 25,6%.

Doanh thu từ lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật chiếm 13% và doanh thu từ lĩnh vực hạ tầng cho thuê chiếm 5%, lần lượt đạt 449,6 tỷ đồng và 131 tỷ đồng, đều tăng 38% so với cùng kỳ. Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 12.653 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 671 tỷ đồng, tăng 11% và 4% so với năm 2023. Trong 4 tháng đầu năm 2024, công ty đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Ban lãnh đạo Viettel Construction nhận định rằng các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn cho mảng bất động sản và triển khai các tuyến cáp ngầm dọc cao tốc Bắc - Nam sẽ mở ra cơ hội bứt phá cho công ty. Công ty cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, bao gồm: nâng tỷ trọng doanh thu ngoài Tập đoàn Viettel lên 40%; mở rộng thêm đối tác trong lĩnh vực vận hành khai thác; giữ vững thị phần TowerCo số 1 tại Việt Nam; triển khai thi công đồng bộ 4.000 trạm BTS mới; và đầu tư gần 400 tỷ đồng vào hệ thống tuyến cáp ngầm cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (389 km).