X không hợp tác điều tra với Pháp: Căng thẳng tự do ngôn luận gia tăng

Tuyên bố không hợp tác với cuộc điều tra hình sự tại Pháp của nền tảng mạng xã hội X có thể khiến căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu tiếp tục leo thang xoay quanh kiểm soát nội dung trực tuyến.

Cuộc điều tra gây tranh cãi

Công tố viên Paris yêu cầu nền tảng X cung cấp dữ liệu thuật toán và thông tin thời gian thực về toàn bộ bài đăng của người dùng. Mục tiêu nhằm phục vụ phân tích của hai nhà nghiên cứu từng chỉ trích công khai X. Phía X bác bỏ toàn bộ yêu cầu, cho rằng việc này vi phạm quyền riêng tư và thiên lệch về mặt học thuật.

Một mô hình thu nhỏ in 3D của Elon Musk và logo X được nhìn thấy trong hình minh họa chụp ngày 23 tháng 1 năm 2025. REUTERS/Dado Ruvic.

Nhà nghiên cứu Maziyar Panahi phủ nhận liên quan đến cuộc điều tra. Ông cho biết chỉ từng cộng tác học thuật với người đồng nghiệp David Chavalarias, chưa từng thể hiện hành vi chống đối nền tảng. Panahi cảnh báo sẽ khởi kiện nếu bị xúc phạm danh dự. Chavalarias chưa phản hồi.

X đồng thời phản đối việc bị điều tra theo tội danh “tội phạm có tổ chức”, điều cho phép nhà chức trách nghe lén thiết bị cá nhân của nhân viên. Nền tảng ví điều này như hành động đe dọa nhân sự và tự do công nghệ.

Xung đột quan điểm xuyên Đại Tây Dương

Nghị sĩ Pháp Eric Bothorel bị X nêu đích danh là người khởi động cuộc điều tra, với cáo buộc X thao túng thuật toán để phục vụ can thiệp từ nước ngoài. X phủ nhận hoàn toàn và xem đây là chiêu bài chính trị nhằm trấn áp phát ngôn trên mạng.

Elon Musk – người từng công khai ủng hộ các đảng phái cánh hữu ở châu Âu – nhiều lần lên án các chính phủ châu lục này vì hạn chế tự do ngôn luận. Trong một bài đăng gần đây, Musk đồng tình với nhận định của Pavel Durov – nhà sáng lập Telegram – khi ông này cho rằng giới chức Pháp đang phát động chiến dịch bài công nghệ và bóp nghẹt phát ngôn trực tuyến.

Pháp từng bắt giữ và điều tra Durov năm ngoái với cáo buộc liên quan tổ chức tội phạm qua ứng dụng Telegram. Durov hiện bị giám sát tư pháp nhưng bác bỏ toàn bộ cáo buộc.