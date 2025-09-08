Robot - Người hỗ trợ mẫu mực tương lai của con người

Từ robot hình người, robot vận chuyển, drone cho tới các giải pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo, tất cả cho thấy hướng phát triển thực tế của công nghệ robot trong đời sống và sản xuất tại Việt Nam.

Ứng dụng thực tiễn

Tại khu trưng bày của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cùng nhiều doanh nghiệp, robot xuất hiện với nhiều hình dáng và công năng khác nhau. VinMotion giới thiệu mẫu robot hình người cao gần 1,7 m, giao tiếp tiếng Việt lưu loát, chuyển động tự nhiên, thích hợp trong các không gian dịch vụ như khu tham quan, cửa hàng hay trung tâm thương mại.

Robot hình người VinMotion trưng bày tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, gây ấn tượng với khả năng giao tiếp tiếng Việt và cử động linh hoạt. Ảnh: Vingroup.

THACO mang tới giải pháp robot cho kho bãi và mô hình cảng tự động, phản ánh rõ xu thế ứng dụng robot trong logistics để tối ưu chi phí và tăng hiệu suất. Ngoài ra, robot bốn chân, robot công nghiệp, drone khảo sát hay robot cứu hộ cũng được trình diễn trực tiếp, giúp công chúng tận mắt chứng kiến cách robot hỗ trợ trong y tế, nông nghiệp, sản xuất và du lịch.

Những ví dụ này cho thấy hai hướng đi nổi bật. Một hướng tập trung vào tương tác thân thiện với con người, phục vụ giao tiếp, hướng dẫn, chăm sóc cơ bản. Hướng còn lại nhắm tới tự động hóa sản xuất, giảm rủi ro cho lao động trong môi trường khắc nghiệt, đồng thời nâng cao năng suất. Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ nhiều doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu làm chủ công nghệ lõi, tích hợp cảm biến, cơ khí chính xác và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo ra sản phẩm đủ sức vận hành ổn định trong môi trường thực tế.

Thách thức và hướng phát triển

Các mẫu thử robot tại triển lãm cho thấy tiềm năng rõ rệt, song vẫn còn những trở ngại. Chi phí chế tạo và đầu tư ban đầu khá cao, phần lớn linh kiện cơ khí và điện tử quan trọng phải nhập khẩu, khiến giá thành khó phù hợp với doanh nghiệp nhỏ. Khả năng xử lý tiếng Việt, nhất là giọng địa phương và ngôn ngữ chuyên ngành, cũng đặt ra yêu cầu lớn về dữ liệu và đội ngũ kỹ thuật. Không ít nguyên mẫu vận hành tốt trong không gian trưng bày nhưng khó thích ứng khi đưa ra môi trường phức tạp hơn.

Gian trưng bày công nghệ thông tin và tự động hóa tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Vietnam.vn.

Để phát triển lâu dài, ngành robot Việt cần đẩy mạnh thiết kế cơ khí tinh vi, chuẩn hóa các quy định an toàn, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu tiếng Việt đầy đủ và phong phú. Mối liên kết giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng, bởi đây chính là cầu nối để chuyển giao công nghệ và rút ngắn khoảng cách từ mẫu thử đến sản phẩm thương mại. Triển lãm kỷ niệm Quốc khánh lần này đã chứng minh robot không còn nằm trên giấy mà hiện diện ngay trong đời sống, đồng thời chỉ ra những nút thắt phải tháo gỡ để công nghệ này đi xa hơn.

Robot đang dần trở thành hình mẫu người hỗ trợ tương lai, không chỉ trong sản xuất mà cả trong đời sống hằng ngày. Triển lãm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là minh chứng rõ nét cho bước tiến công nghệ của Việt Nam, đồng thời mở ra câu chuyện về chặng đường phía trước, nơi robot sẽ gắn bó mật thiết hơn với con người.