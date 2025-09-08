Thủ tướng Pháp Francois Bayrou nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou và chính phủ thiểu số của ông sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối ngày thứ Hai 8/9. Ảnh minh họa: Getty.

Đây là cuộc thử thách lớn đối với Bayrou, khi ông đang phải tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch ngân sách năm 2026 với mục tiêu cắt giảm chi tiêu công tới 44 tỷ euro.

Kế hoạch này nhằm kéo thâm hụt ngân sách từ mức 5,8% GDP năm 2024 xuống 4,6% vào năm 2026, vẫn cao hơn trần 3% mà Liên minh châu Âu yêu cầu. Tuy nhiên, các biện pháp thắt lưng buộc bụng, bao gồm cả đề xuất cắt giảm hai ngày lễ quốc gia, đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ cả cánh tả lẫn cánh hữu.

Nếu thất bại, chính phủ Bayrou sẽ sụp đổ chưa đầy một năm sau khi nội các của Michel Barnier bị đẩy ra khỏi quyền lực. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng thống Emmanuel Macron sẽ phải bổ nhiệm thủ tướng thứ năm chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Các chuyên gia cảnh báo tình hình có thể gây xáo trộn thị trường tài chính, khi lợi suất trái phiếu Pháp đã tăng mạnh trong tuần qua trước khi hạ nhiệt. Deutsche Bank dự đoán Macron sẽ buộc phải chọn một ứng viên có khả năng đạt được sự đồng thuận rộng hơn, có thể là từ đảng Xã hội trung tả, trong bối cảnh phe cực hữu Tập hợp Quốc gia kêu gọi tổng tuyển cử sớm.

Song ngay cả khi có một thủ tướng mới, các nhà quan sát cho rằng hỗn loạn chính trị tại Pháp sẽ còn kéo dài ít nhất đến kỳ bầu cử tổng thống năm 2027. “Không khối chính trị nào đủ sức thống trị, và tình trạng chia rẽ chỉ có thể được giải quyết khi người dân Pháp lựa chọn tổng thống mới,” Pascal Cagni, Chủ tịch C4 Industries, nhận định.

Trong khi đó, nước Pháp đang chuẩn bị cho các cuộc tổng đình công vào ngày 10 và 18/9, dự đoán sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng xã hội vốn đã ở mức cao.