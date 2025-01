14 năm trốn chạy và cái kết không thể tránh: Câu chuyện về kẻ làm giả con dấu, tài liệu

Bị can Lê Văn Thuận tại cơ quan công an. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án bắt đầu khi Lê Văn Thuận thực hiện hành vi làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngay khi biết hành vi phạm tội của mình bị phát hiện, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Thậm chí, khi cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can, Thuận vẫn kiên quyết không ra đầu thú.

Cuộc sống "ngụy trang" suốt 14 năm

Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Thuận đã thực hiện một loạt hành động để xóa dấu vết:

Bán nhà cửa, tài sản

Di chuyển liên tục qua nhiều tỉnh thành như Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng

Tìm mọi cách che giấu tung tích

Đáng chú ý, dù lực lượng chức năng đã nhiều lần vận động người thân, gia đình kêu gọi đầu thú để được hưởng khoan hồng hhưng Thuận và gia đình vẫn tỏ ra ngoan cố, không hợp tác với cơ quan điều tra.

Màn kết của kẻ trốn chạy

Sau thời gian dài kiên trì điều tra, theo dõi, cuối cùng Công an TP Rạch Giá đã xác định được nơi lẩn trốn của Thuận tại tỉnh Sóc Trăng. Chiến dịch phối hợp giữa các lực lượng công an đã thành công trong việc bắt giữ đối tượng sau 14 năm trốn chạy.

Vụ án này một lần nữa khẳng định:

Năng lực điều tra, truy bắt không mệt mỏi của lực lượng công an Tội phạm dù trốn tránh bằng mọi cách cuối cùng vẫn phải đối diện với pháp luật Việc bỏ trốn chỉ làm cho hậu quả thêm nghiêm trọng và gây khó khăn cho chính bản thân và gia đình người phạm tội

Câu chuyện này cũng là một bài học cho những ai đang có ý định phạm tội hoặc trốn tránh pháp luật: "Dù có chạy đến đâu, công lý vẫn sẽ được thực thi."