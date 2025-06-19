250 đại biểu tham dự Kỳ họp lần thứ ba của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC tại Hải Phòng

Đây là sự kiện đối thoại kinh tế quan trọng, kết nối cộng đồng doanh nghiệp các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), thúc đẩy hợp tác vì một châu Á – Thái Bình Dương phát triển bền vững và bao trùm.

Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch ABAC Việt Nam Phạm Tấn Công cho biết, ABAC là cơ chế tư vấn chính thức của cộng đồng doanh nghiệp trong Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), được thành lập từ năm 1995 theo quyết định của các Nhà lãnh đạo APEC. Lãnh đạo mỗi nền kinh tế cử tối đa ba doanh nghiệp tiêu biểu tham gia ABAC.

Họp báo giới thiệu Kỳ họp lần thứ ba của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III) và chuỗi sự kiện liên quan. Ảnh Trường Đặng

Năm 2025 Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC, và đồng thời là Chủ tịch ABAC. ABAC tổ chức 04 Kỳ họp thường niên với chủ đề xuyên suốt:“Cầu nối. Doanh nghiệp. Vươn xa.” (Bridge. Business. Beyond), tập trung vào thương mại tự do, chuyển đổi số, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm.

Kỳ họp ABAC III là một trong bốn kỳ họp chính thức của ABAC trong năm, nơi các thành viên thảo luận và thống nhất khuyến nghị chính sách trình lên các nhà Lãnh đạo APEC và thư gửi các Bộ trưởng APEC.

Tại họp báo, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI cho biết, dự kiến thảo luận tại kỳ họp ABAC III gồm nhiều chủ đề như: Thương mại và đầu tư tự do, công bằng và bền vững; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tăng cường năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (MSMEs); tài chính xanh, tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững; an ninh y tế và chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu bất định và vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Kết quả của kỳ họp ABAC III sẽ được tổng hợp thành báo cáo chính thức của ABAC trình lên các nhà Lãnh đạo APEC tại Đối thoại ABAC với các nhà lãnh đạo APEC, diễn ra vào tháng 11/2025 tại Hàn Quốc. Điều đó có nghĩa là những nội dung được thảo luận tại Hải Phòng sẽ trực tiếp góp phần định hình chính sách kinh tế và thương mại khu vực trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2025, Kỳ họp ABAC III sẽ diễn ra từ ngày 15-18/7/2025 tại thành phố Hải Phòng, với khoảng 250 đại biểu quốc tế và Việt Nam, bao gồm các thành viên ABAC là lãnh đạo Tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư từ 21 nền kinh tế APEC, trợ lý và khách mời quốc tế.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch APEC 2027 và ABAC 2027. Dự kiến, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc toàn thể Kỳ họp ABAC III (ngày 16/7/2025).

Bên lề kỳ họp, nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư sẽ được tổ chức như: Hội nghị Xúc tiến Đầu tư – Thương mại (14:00–18:00, 15/7/2025, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn Hải Phòng), dự kiến vinh dự được đón Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo, với sự tham dự của khoảng 700 đại biểu là lãnh đạo doanh nghiệp APEC, đại sứ và tham tán các nền kinh tế APEC với cơ quan đại diện ở Hà Nội, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế, nhằm quảng bá môi trường đầu tư củaViệt Nam, đặc biệt là Hải Phòng.

Tiệc Chào mừng do Tp. Hải Phòng chủ trì (tối 15/7/2025): Là điểm nhấn văn hóa–đối ngoại, thể hiện lòng hiếu khách và tạo không gian giao lưu, kết nối doanh nghiệp APEC với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời giúp quảng bá hình ảnh của thành phố Hải Phòng như một đích đến hấp dẫn về hợp tác kinh tế, đầu tư và văn hóa - du lịch.

Ngoài ra, khu Triển lãm trưng bày các thành tựu kinh tế và sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng (15-18/7/2025 - khách sạn Pullman Hải Phòng): nhằm quảng bá tới các thành viên ABAC những thành tựu kinh tế mà Hải Phòng đạt được, tạo cơ hội cho các đại biểu ABAC trực tiếp thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của miền duyên hải Việt Nam.