32 đội tranh tài tại Giải Futsal sinh viên toàn quốc 2025

Tới dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội cùng đại diện các đội tuyển futsal trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Anh Tú, Phó Trưởng ban Tổ chức giải khẳng định: Qua hai mùa giải được tổ chức chuyên nghiệp, thành công trước đó, giải đấu đã không ngừng lớn mạnh, trở thành sân chơi uy tín và đầy sức hút đối với các bạn sinh viên trên cả nước. Đồng thời, trở thành một thương hiệu lớn về thể thao phong trào đối với lứa tuổi sinh viên trong suốt thời gian qua.

Bốc thăm Giải Futsal sinh viên toàn quốc lần 3 năm 2025

SV5 2025 đã quy tụ 32 đội tuyển trường tham dự bao gồm 12 đội tuyển thuộc khu vực miền Bắc, 8 đội tuyển thuộc khu vực miền Trung và 12 đội tuyển thuộc khu vực miền Nam để cùng chọn ra 8 cái tên xuất sắc sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc.

Ở lần thứ 3 được tổ chức, Giải Futsal sinh viên toàn quốc tiếp tục vinh dự nhận được sự tài trợ của Trường cao đẳng FPT Polytechnic - một trong những đơn vị hàng đầu trong giáo dục cũng như đầu tư và phát triển thể thao sinh viên với vai trò nhà tài trợ vàng. Amita Sport & Tourism là đối tác truyền thông và sản xuất trực tiếp.

Lễ ra mắt Giải futsal sinh viên toàn quốc lần 3 năm 2025

Giải sẽ khởi tranh tại 3 khu vực. Tại miền Bắc từ 13-21/3 tại nhà thi đấu Trường Đại học Phenikaa. Miền Trung từ 5-11/4 tại nhà thi đấu Trung tâm thể thao - Đại học Đà Nẵng. Miền Nam từ 25/3-2/4 tại nhà thi đấu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 17-25/4 tại nhà thi đấu Trung tâm thể thao - Đại học Đà Nẵng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 300.000.000 đồng.