70 năm Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật thế giới

Vừa qua, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã long trọng tổ chức Liên đoàn Xiếc Việt Nam(16/1/1956 – 16/1/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đông đảo các thế hệ nghệ sĩ xiếc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cần tiếp tục giữ vai trò chủ động để đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa của nền văn hóa đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tiền thân là Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương, được thành lập năm 1956 do cố Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Duy Hiển đặt nền móng. Trải qua 70 năm, Liên đoàn không ngừng đổi mới, xây dựng nền nghệ thuật xiếc giàu bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn và từng bước hội nhập sâu rộng với nghệ thuật xiếc thế giới.

Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, từ năm 1991 đến nay, Liên đoàn đã tổ chức hơn 8.500 buổi biểu diễn, thu hút trên 9 triệu lượt khán giả; dàn dựng khoảng 180 chương trình xiếc truyền thống và hiện đại. Nhiều tiết mục, chương trình đã giành giải cao tại các liên hoan, cuộc thi nghệ thuật trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến Hạng nhất; Huân chương Hữu nghị Mông Cổ; Cờ Luân lưu hội đồng Bộ Trưởng; Cờ Luân lưu Chính chủ; 8 danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, 33 danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú…

Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh Thanh Hà

Theo Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, tạo ra các tác phẩm xiếc quy mô, tầm vóc, mang bản sắc văn hóa Việt Nam; đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với bạn bè thế giới; đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống nghệ sĩ, thu hút lớp trẻ tiếp nối truyền thống, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Tại Lễ kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Bên cạnh đó, 4 tập thể và 18 cá nhân thuộc Liên đoàn nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Trà (nguyên Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam) nhận Huân chương Hữu nghị từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào.