Bắt giữ 75.000 lít chất lỏng nghi dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 29/5, trong quá trình tuần tra trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tàu cá vận chuyển khoảng 75.000 lít chất lỏng nghi là dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng trị giá hàng vi phạm ước tính hơn 1,3 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra hầm hàng phía trước cabin tàu.

Đây là kết quả thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đấu tranh với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc của Chi cục Điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan.

Cụ thể, vào hồi 10h30 ngày 29/5/2025, tại tọa độ 11°17’N – 109°02’E thuộc vùng biển tỉnh Ninh Thuận, Đội 2 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm và vi phạm – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã kiểm tra và bắt giữ tàu cá mang số hiệu TH-91658-TS, thuộc sở hữu của ông Lê Văn Dũng.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trong 02 hầm hàng phía trước cabin tàu có chứa khoảng 75.000 lít chất lỏng nghi là dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được bất kỳ chứng từ, hóa đơn nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.